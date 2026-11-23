T.C.

MANAVGAT

3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İLAN

Mahkememizin 2024/828 esas 2026/452 karar sayılı dosyasında sanık Eva Mırabdullaeva hakkında mala zarar verme suçundan beraatine , hırsızlık suçundan 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına sanık hakkında verilen hükmün, açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olup, kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkemeye verilecek bir dilekçe ile veya zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Antalya Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İSTİNAF yasa yoluna başvurulabileceği,

Sanık EVA MIRABDULLAEVA'nın bildirdiği adresine karar evrakının tebliği için davetiye çıkarıldığı ancak bila döndüğü, adres araştırmasında adresinin tespit edilemediği, mernis adresinin mevcut olmadığı, sanığın adresinin meçhul olması nedeniyle bulunup karar tebliğ edilemediğinden;

7201 Sayılı Tebligat kanunun 28, 29, 30 ve 31 maddeleri gereğince , Türkiye geneli 50,000 altı gazete de ve bir internet haber sitesi ve ayrıca Basın İlan Kurumu İlan Portalında ilan yolu ile tebliğine, kararın ilanın yapıldığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğin yapılmış sayılmasına ve ilanın bir örneğinin kararla birlikte Adliye divanhanesine asılmasına ilanen tebliğ olunur.16/11/2026

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02602446