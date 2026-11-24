Giriş Tarihi: 24.11.2026 00:00
Güncelleme Tarihi: 24.11.2026 07:04
|İSTANBUL DEFTERDARLIĞI'NDAN İLANEN TEBLİĞ
|MÜKELLEFİN
|VERGİ
|VERGİ/CEZA
|BİLİNEN
|VERGİ VEYA
|VERGİNİN
|CEZANIN
|VERGİNİN
|CEZANIN
|ADI-SOYADI VEYA ÜNVANI
|NUMARASI
|İHBARNAME NO
|ADRESİ
|CEZA DÖNEMİ
|NEVİ
|NEVİ
|MİKTARI
|MİKTARI
|KARSA MEDİKAL TEM.KİM.LTD.ŞTİ
|5241319474
|2023120113U7u0000001
|ORUÇREİS MAH. TEKSTİLKENT CAD. G2 BLOK 10 AD2052 ESENLER İSTANBUL
|01/2021-12/2021
|KV
|VZ
|193665.13
|714544.61
|KARSA MEDİKAL TEM.KİM.LTD.ŞTİ
|5241319474
|2023120113U7u0000007
|ORUÇREİS MAH. TEKSTİLKENT CAD. G2 BLOK 10 AD2052 ESENLER İSTANBUL
|04/2021-06/2021
|KGV
|VZ
|47295.87
|141887.61
|İNTERMAT KAĞIT MAT.MED. HİZM.DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.
|4781024749
|2025021013U7t0000005
|ORUÇ REİS MAH.603.SOKAK YILMAZ APT. 7A ESENLER/İSTANBUL
|01/2021-12/2021
|KV
|VZ
|114653.87
|345631.93
|İNTERMAT KAĞIT MAT.MED. HİZM.DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.
|4781024749
|2025021013U7t0000010
|ORUÇ REİS MAH.603.SOKAK YILMAZ APT. 7A ESENLER/İSTANBUL
|04/2021-06/2021
|KGV
|VZ
|55700.21
|167578.38
|İNTERMAT KAĞIT MAT.MED. HİZM.DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.
|4781024749
|2025021013U7t0000011
|ORUÇ REİS MAH.603.SOKAK YILMAZ APT. 7A ESENLER/İSTANBUL
|01/2021-03/2021
|KGV
|VZ
|56219.85
|169137.3
|TEVFİK ÇELİK
|2400563515
|2025050613U7x0000002
|KARAAĞAÇLI MAH.KANLIGÖL KÜMESİ KM. EVLERİİ 10/1 GÜNEY DENİZLİ
|01/2021-12/2021
|KV
|VZ
|123955.83
|371867.49
|TEVFİK ÇELİK
|2400563515
|2025050613U7x0000009
|KARAAĞAÇLI MAH.KANLIGÖL KÜMESİ KM. EVLERİİ 10/1 GÜNEY DENİZLİ
|10/2021-12/2021
|KGV
|VZ
|59071.6
|177214.8
|HERAKLES LOJİSTİK TAŞ.ORG.VE NAK.TİC.LTD.ŞTİ.
|4610942788
|2026082513U7t0000049
|ORUÇ REİS MAH.GİYİMKENT 7.SOKAK GİYİMKENT B76 BLOK 27 A A ESENLER/İSTANBUL
|01/2021-12/2021
|KV
|VZ
|104423
|325592.25
|İFLAS HAL.ŞAHMAR GIDA NAK.OTO DAY.TÜK.MAL.TİC.LTD.ŞTİ.
|7980113649
|2026091113U7w0000050
|ORUÇ REİS MAH. VADİ CAD.108 521 ESENLER/İSTANBUL
|01/2021-12/2021
|KV
|VZ
|137317.13
|411951.39
|İFLAS HAL.ŞAHMAR GIDA NAK.OTO DAY.TÜK.MAL.TİC.LTD.ŞTİ.
|7980113649
|2026091113U7w0000057
|ORUÇ REİS MAH. VADİ CAD.108 521 ESENLER/İSTANBUL
|04/2021-06/2021
|KGV
|VZ
|100472.44
|301417.32
|İFLAS HAL.ŞAHMAR GIDA NAK.OTO DAY.TÜK.MAL.TİC.LTD.ŞTİ.
|7980113649
|2026091113U7w0000067
|ORUÇ REİS MAH. VADİ CAD.108 521 ESENLER/İSTANBUL
|05/2021-06/2021
|KDV
|VZ
|33317.61
|99952.83
|HERAKLES LOJİSTİK TAŞ.ORG.VE NAK.TİC.LTD.ŞTİ.
|4610942788
|2026091913U7t0000004
|ORUÇ REİS MAH.GİYİMKENT 7.SOKAK GİYİMKENT B76 BLOK 27 A A ESENLER/İSTANBUL
|01/2021-03/2021
|KGV
|VZ
|42708.99
|128220.21
|HERAKLES LOJİSTİK TAŞ.ORG.VE NAK.TİC.LTD.ŞTİ.
|4610942788
|2026091913U7t0000005
|ORUÇ REİS MAH.GİYİMKENT 7.SOKAK GİYİMKENT B76 BLOK 27 A A ESENLER/İSTANBUL
|10/2021-12/2021
|KGV
|VZ
|32230.31
|109014.18
|Atışalanı Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup, yukarıda adı - soyadı ve unvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezaları nedeniyle tanzim olunan ihbarnameler bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.'un 103-106 maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak 1 ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerini süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında iş bu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.