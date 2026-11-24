Giriş Tarihi: 25.11.2026 00:00
Güncelleme Tarihi: 25.11.2026 00:21
İ L A N
T.C. ANTALYA 13. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2025/1165 Esas 17.11.2026
Konu : Gaiplik
SUNA DİNSEL ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 17.11.2026
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GAİP
TC KİMLİK NO : 13186603132
ADI SOYADI : MUSTAFA DİNSEL
BABA ADI : METİN
ANA ADI : SUNA
DOĞUM TARİHİ : 28/05/1985
DOĞUM YERİ : ANTALYA
İKAMETGAH ADRESİ : GENÇLİK MAH. 1316 SK. No: 13/9 ANTALYA MURATPAŞA
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