T.C.

BURSA

3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2026/1066 Esas 20.11.2026

1. İLAN

Mahkememizde görülmekte olan Mirasçılık Belgesi İstemi davası nedeniyle;

Mahkememiz dosyasına miras bırakan olarak taraf olan ve mirasçıları tespit edilemeyen, Ali ve Adviye kızı, 10/08/1929 Mudanya doğumlu, 32371220*** T.C. Kimlik numaralı Zehra TOSUN mirasçılarının, son ilanın gazetede yayım tarihinden itibaren bir yıl içerisinde mahkememize başvurarak mirasçılık sıfatlarını bildirmesi, ilan süresince başvuru olmadığı takdirde mirasçıların miras sebebiyle istihlak davası açma hakkı saklı kalmak üzere mirasın devlete geçeceği hususu Türk Medeni Kanunu'nun 594. Maddesi uyarınca ilan olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02602742