Örnek No:55*

T.C.

KANDIRA

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2026/49 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/49 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, ÇAKIRCAALİ Mahalle/Köy, 168 Ada, 5 Parsel, Yüzölçümü : 4.248,96 m2 Kıymeti : 5.013.180,85 TL KDV Oranı : %10 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/12/2026 - 11:02 Bitiş Tarih ve Saati : 05/01/2027 - 11:02 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/01/2027 - 11:02 Bitiş Tarih ve Saati : 05/02/2027 - 11:02

2 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, ÇAKIRCAALİ Mahalle/Köy, 168 Ada, 7 Parsel, Yüzölçümü : 6.333,44 m2 Kıymeti : 6.876.342,48 TL KDV Oranı : %10 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/12/2026 - 12:02 Bitiş Tarih ve Saati : 05/01/2027 - 12:02 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/01/2027 - 12:02 Bitiş Tarih ve Saati : 05/02/2027 - 12:02

3 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, ÇAKIRCAALİ Mahalle/Köy, 168 Ada, 21 Parsel, Yüzölçümü : 1.879,81 m2 Kıymeti : 2.040.947,31 TL KDV Oranı : %10 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/12/2026 - 13:44 Bitiş Tarih ve Saati : 05/01/2027 - 13:44 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/01/2027 - 13:44 Bitiş Tarih ve Saati : 05/02/2027 - 13:44

4 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, ÇAKIRCAALİ Mahalle/Köy, 168 Ada, 25 Parsel, Yüzölçümü : 14.965,89 m2 Kıymeti : 14.443.430,78 TL KDV Oranı : %10 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/12/2026 - 14:44 Bitiş Tarih ve Saati : 05/01/2027 - 14:44 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/01/2027 - 14:44 Bitiş Tarih ve Saati : 05/02/2027 - 14:44

5 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, ÇAKIRCAALİ Mahalle/Köy, 168 Ada, 167 Parsel, Yüzölçümü : 2.720,40 m2 Kıymeti : 2.953.592,69 TL KDV Oranı : %10 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/12/2026 - 10:36 Bitiş Tarih ve Saati : 06/01/2027 - 10:36 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/01/2027 - 10:36 Bitiş Tarih ve Saati : 05/02/2027 - 10:36

6 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, ÇAKIRCAALİ Mahalle/Köy, 168 Ada, 193 Parsel, Yüzölçümü : 5.335,97 m2 Kıymeti : 6.105.869,35 TL KDV Oranı : %10 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/12/2026 - 11:36 Bitiş Tarih ve Saati : 06/01/2027 - 11:36 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/01/2027 - 11:36 Bitiş Tarih ve Saati : 05/02/2027 - 11:36

7 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, ÇAKIRCAALİ Mahalle/Köy, 168 Ada, 212 Parsel, Yüzölçümü : 2.957,81 m2 Kıymeti : 3.211.353,47 TL KDV Oranı : %10 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/12/2026 - 13:41 Bitiş Tarih ve Saati : 06/01/2027 - 13:41 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/01/2027 - 13:41 Bitiş Tarih ve Saati : 05/02/2027 - 13:41

8 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, ÇAKIRCAALİ Mahalle/Köy, 168 Ada, 215 Parsel, Yüzölçümü : 5.700,13 m2 Kıymeti : 6.188.745,14 TL KDV Oranı : %10 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/12/2026 - 14:41 Bitiş Tarih ve Saati : 06/01/2027 - 14:41 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/01/2027 - 14:41 Bitiş Tarih ve Saati : 05/02/2027 - 14:41

9 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, ÇAKIRCAALİ Mahalle/Köy, 168 Ada, 223 Parsel, Yüzölçümü : 4.164,39 m2 Kıymeti : 4.521.361,51 TL KDV Oranı : %10 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/01/2027 - 11:01 Bitiş Tarih ve Saati : 12/01/2027 - 11:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/02/2027 - 11:01 Bitiş Tarih ve Saati : 12/02/2027 - 11:01

10 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, ÇAKIRCAALİ Mahalle/Köy, 168 Ada, 227 Parsel, Yüzölçümü : 11.022,86 m2 Kıymeti : 10.574.235,74 TL KDV Oranı : %10 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/01/2027 - 12:02 Bitiş Tarih ve Saati : 12/01/2027 - 12:02 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/02/2027 - 12:02 Bitiş Tarih ve Saati : 12/02/2027 - 12:02

11 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, ÇAKIRCAALİ Mahalle/Köy, 168 Ada, 268 Parsel, Yüzölçümü : 528,54 m2 Kıymeti : 573.846,45 TL KDV Oranı : %10 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/01/2027 - 13:51 Bitiş Tarih ve Saati : 12/01/2027 - 13:51 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/02/2027 - 13:51 Bitiş Tarih ve Saati : 12/02/2027 - 13:51

12 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, ÇAKIRCAALİ Mahalle/Köy, 168 Ada, 317 Parsel, Yüzölçümü : 2.867,13 m2 Kıymeti : 4.669.350,58 TL KDV Oranı : %10 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/01/2027 - 14:51 Bitiş Tarih ve Saati : 12/01/2027 - 14:51 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/02/2027 - 14:51 Bitiş Tarih ve Saati : 12/02/2027 - 14:51

13 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, ÇAKIRCAALİ Mahalle/Köy, 177 Ada, 52 Parsel, Yüzölçümü : 3.003,75 m2 Kıymeti : 3.913.495,76 TL KDV Oranı : %10 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/01/2027 - 10:37 Bitiş Tarih ve Saati : 13/01/2027 - 10:37 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/02/2027 - 10:37 Bitiş Tarih ve Saati : 12/02/2027 - 10:37

14 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, ÇAKIRCAALİ Mahalle/Köy, 168 Ada, 263 Parsel, Yüzölçümü : 2.046,20 m2 Kıymeti : 4.092.400,00 TL KDV Oranı : %10 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/01/2027 - 11:37 Bitiş Tarih ve Saati : 13/01/2027 - 11:37 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/02/2027 - 11:37 Bitiş Tarih ve Saati : 12/02/2027 - 11:37

15 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, ÇAKIRCAALİ Mahalle/Köy, 168 Ada, 264 Parsel, Yüzölçümü : 557,43 m2 Kıymeti : 1.114.860,00 TL KDV Oranı : %10 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/01/2027 - 13:43 Bitiş Tarih ve Saati : 13/01/2027 - 13:43 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/02/2027 - 13:43 Bitiş Tarih ve Saati : 12/02/2027 - 13:43

16 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, ÇAKIRCAALİ Mahalle/Köy, 168 Ada, 260 Parsel, Yüzölçümü : 424,90 m2 Kıymeti : 1.274.700,00 TL KDV Oranı : %10 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/01/2027 - 14:43 Bitiş Tarih ve Saati : 13/01/2027 - 14:43 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/02/2027 - 14:43 Bitiş Tarih ve Saati : 12/02/2027 - 14:43

17 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, ÇAKIRCAALİ Mahalle/Köy, 168 Ada, 272 Parsel, Yüzölçümü : 858,95 m2 Kıymeti : 4.818.325,00 TL KDV Oranı : %10 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/01/2027 - 10:38 Bitiş Tarih ve Saati : 19/01/2027 - 10:38 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/02/2027 - 10:38 Bitiş Tarih ve Saati : 19/02/2027 - 10:38

18 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, ÇAKIRCAALİ Mahalle/Köy, 168 Ada, 252 Parsel, Yüzölçümü : 663,86 m2 Kıymeti : 1.327.720,00 TL KDV Oranı : %10 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/01/2027 - 11:38 Bitiş Tarih ve Saati : 19/01/2027 - 11:38 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/02/2027 - 11:38 Bitiş Tarih ve Saati : 19/02/2027 - 11:38

19 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, ÇAKIRCAALİ Mahalle/Köy, 168 Ada, 277 Parsel, Yüzölçümü : 171,69 m2 Kıymeti : 2.045.760,00 TL KDV Oranı : %10 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/01/2027 - 13:49 Bitiş Tarih ve Saati : 19/01/2027 - 13:49 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/02/2027 - 13:49 Bitiş Tarih ve Saati : 19/02/2027 - 13:49

20 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, ÇAKIRCAALİ Mahalle/Köy, 168 Ada, 280 Parsel, Yüzölçümü : 359,80 m2 Kıymeti : 2.526.400,00 TL KDV Oranı : %10 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/01/2027 - 14:49 Bitiş Tarih ve Saati : 19/01/2027 - 14:49 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/02/2027 - 14:49 Bitiş Tarih ve Saati : 19/02/2027 - 14:49

21 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, ÇAKIRCAALİ Mahalle/Köy, 168 Ada, 238 Parsel, Yüzölçümü : 2.195,71 m2 Kıymeti : 4.391.420,00 TL KDV Oranı : %10 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/01/2027 - 10:26 Bitiş Tarih ve Saati : 20/01/2027 - 10:26 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/02/2027 - 10:26 Bitiş Tarih ve Saati : 19/02/2027 - 10:26

22 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, ÇAKIRCAALİ Mahalle/Köy, 168 Ada, 39 Parsel, Yüzölçümü : 1.859,16 m2 Kıymeti : 3.253.530,00 TL KDV Oranı : %10 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/01/2027 - 11:26 Bitiş Tarih ve Saati : 20/01/2027 - 11:26 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/02/2027 - 11:26 Bitiş Tarih ve Saati : 19/02/2027 - 11:26

23 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, ÇAKIRCAALİ Mahalle/Köy, 168 Ada, 208 Parsel, Yüzölçümü : 2.254,18 m2 Kıymeti : 4.508.360,00 TL KDV Oranı : %10 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/01/2027 - 12:26 Bitiş Tarih ve Saati : 20/01/2027 - 12:26 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/02/2027 - 12:26 Bitiş Tarih ve Saati : 19/02/2027 - 12:26

24 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, ÇAKIRCAALİ Mahalle/Köy, 168 Ada, 234 Parsel, Yüzölçümü : 7.474,99 m2 Kıymeti : 5.606.242,50 TL KDV Oranı : %10 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/01/2027 - 13:43 Bitiş Tarih ve Saati : 20/01/2027 - 13:43 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/02/2027 - 13:43 Bitiş Tarih ve Saati : 19/02/2027 - 13:43

25 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, ÇAKIRCAALİ Mahalle/Köy, 168 Ada, 63 Parsel, Yüzölçümü : 3.958,08 m2 Kıymeti : 3.562.272,00 TL KDV Oranı : %10 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/01/2027 - 14:49 Bitiş Tarih ve Saati : 20/01/2027 - 14:49 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/02/2027 - 14:49 Bitiş Tarih ve Saati : 19/02/2027 - 14:49