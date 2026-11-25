Özellikleri : Adana İli , Yüreğir İlçesi , Karşıyaka Mahallesi , 11701 Ada No , 5 Parsel No , 634/50000 Arsa Payı , 5.000 m2 alanlı , B/11/-/22 numaralı bağımsız bölümde mesken vasfındaki taşınmazın tamamı satılacaktır. Değerleme konusu taşınmaz onaylı mimari projesine göre; salon, 3 adet yatak odası, mutfak, 2 adet balkon, antre, hol, banyo ve WC hacimlerinden oluşmakta olup; brüt 120 m2 kullanım alanına sahiptir. Mahallinde yapılan incelemelerde mimari projesine aykırı olarak 3 m2 alanlı güvenlik holu alan giyinme odası olarak düzenlenmiştir. Taşınmaz projesinde brüt 120 m2 alanlı mahallen ise brüt 123 m2 kullanım alanlı olup 3 m2 büyüme tespit edilmiştir. Taşınmaz net 108 m2 alanlıdır. Taşınmazın antre ve hol zeminleri seramik olup, duvarları alçı sıva üzeri saten boyalıdır. Salon ve odaların zeminleri şap beton olup, duvarları alçı sıva üzeri saten boyalıdır. Mutfakta zeminler seramik, duvarları alçı sıva üzeri saten boyalıdır. Mutfakta dolaplar mdf olup tezgah montajı henüz yapılmamıştır. Islak hacimlerin zemini seramik olup, duvarları tavana kadar seramik döşelidir. Pencereler pvc, kapılar amerikan panel kapıdır. Yüreğir Belediyesi İmar Müdürlüğünde yapılan incelemelerde, değerleme konusu parselin imar durumuna göre söz konusu taşınmaz 1/1000 ölçekli uygulama imar planına göre ayrık nizam, Taks:0.40 Kaks:1,60 ve \"Ticaret + Konut alanı\" içerisinde kalmaktadır. 06.02.2023 günü, Türkiye saati ile 04:17 de ve 13:24 de merkez üssü Pazarcık (Kahramanmaraş) ve Elbistan (Kahramanmaraş) olan Mw 7.7 ve Mw 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmiştir. Konu taşınmaz 6 Şubat Pazarcık ve Elbistan Depremlerinin etki alanında yer almaktadır. Değerlemeye konu taşınmazın yer aldığı ana taşınmaz değerleme günü itibarıyla; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Hasar Tespit Sorgulama sitesinde binalara ait tespit bulunmamaktadır. Yapıların Tespit durumunda inşaat çalışmaları devam ettiği için teknik rapor düzenlendiği bilgisi alınmıştır. Yüreğir Belediyesi Ruhsat Müdürlüğünden alınan şifahi bilgide Teknik raporda herhangi bir hasar durumu bulunmadığı, Yerinde yapılan gözlemlerde çatlak vb. durumlar ile karşılaşılmadığı bilgisi alınmıştır.

Adresi : Atakent Mahallesi Ege Bağatur Bulvarı, Dış Kapı No:8 B Blok Kat:11 Daire:22 Yüreğir / Adana

İmar Durumu: İnşaat tarzı Yüreğir Belediyesi İmar Müdürlüğünde yapılan incelemelerde, değerleme konusu parselin imar durumuna göre söz konusu taşınmaz 1/1000 ölçekli uygulama imar planına göre ayrık nizam, Taks:0.40 Kaks:1,60 ve \"Ticaret + Konut alanı\" içerisinde kalmaktadır

Kıymeti : 5.000.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Taşınmaz Tapu Takyidatındaki Gibidir