Giriş Tarihi: 25.11.2026 00:00
Güncelleme Tarihi: 25.11.2026 07:24
Örnek No:55*
T.C.
ADANA
GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
2026/794 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/794 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
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1 NO'LU TAŞINMAZIN
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Özellikleri : Adana İli , Yüreğir İlçesi , Karşıyaka Mahallesi , 11701 Ada No , 5 Parsel No , 634/50000 Arsa Payı , 5.000 m2 alanlı , B/11/-/22 numaralı bağımsız bölümde mesken vasfındaki taşınmazın tamamı satılacaktır. Değerleme konusu taşınmaz onaylı mimari projesine göre; salon, 3 adet yatak odası, mutfak, 2 adet balkon, antre, hol, banyo ve WC hacimlerinden oluşmakta olup; brüt 120 m2 kullanım alanına sahiptir. Mahallinde yapılan incelemelerde mimari projesine aykırı olarak 3 m2 alanlı güvenlik holu alan giyinme odası olarak düzenlenmiştir. Taşınmaz projesinde brüt 120 m2 alanlı mahallen ise brüt 123 m2 kullanım alanlı olup 3 m2 büyüme tespit edilmiştir. Taşınmaz net 108 m2 alanlıdır. Taşınmazın antre ve hol zeminleri seramik olup, duvarları alçı sıva üzeri saten boyalıdır. Salon ve odaların zeminleri şap beton olup, duvarları alçı sıva üzeri saten boyalıdır. Mutfakta zeminler seramik, duvarları alçı sıva üzeri saten boyalıdır. Mutfakta dolaplar mdf olup tezgah montajı henüz yapılmamıştır. Islak hacimlerin zemini seramik olup, duvarları tavana kadar seramik döşelidir. Pencereler pvc, kapılar amerikan panel kapıdır. Yüreğir Belediyesi İmar Müdürlüğünde yapılan incelemelerde, değerleme konusu parselin imar durumuna göre söz konusu taşınmaz 1/1000 ölçekli uygulama imar planına göre ayrık nizam, Taks:0.40 Kaks:1,60 ve \"Ticaret + Konut alanı\" içerisinde kalmaktadır. 06.02.2023 günü, Türkiye saati ile 04:17 de ve 13:24 de merkez üssü Pazarcık (Kahramanmaraş) ve Elbistan (Kahramanmaraş) olan Mw 7.7 ve Mw 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmiştir. Konu taşınmaz 6 Şubat Pazarcık ve Elbistan Depremlerinin etki alanında yer almaktadır. Değerlemeye konu taşınmazın yer aldığı ana taşınmaz değerleme günü itibarıyla; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Hasar Tespit Sorgulama sitesinde binalara ait tespit bulunmamaktadır. Yapıların Tespit durumunda inşaat çalışmaları devam ettiği için teknik rapor düzenlendiği bilgisi alınmıştır. Yüreğir Belediyesi Ruhsat Müdürlüğünden alınan şifahi bilgide Teknik raporda herhangi bir hasar durumu bulunmadığı, Yerinde yapılan gözlemlerde çatlak vb. durumlar ile karşılaşılmadığı bilgisi alınmıştır.
Adresi : Atakent Mahallesi Ege Bağatur Bulvarı, Dış Kapı No:8 B Blok Kat:11 Daire:22 Yüreğir / Adana
İmar Durumu: İnşaat tarzı Yüreğir Belediyesi İmar Müdürlüğünde yapılan incelemelerde, değerleme konusu parselin imar durumuna göre söz konusu taşınmaz 1/1000 ölçekli uygulama imar planına göre ayrık nizam, Taks:0.40 Kaks:1,60 ve \"Ticaret + Konut alanı\" içerisinde kalmaktadır
Kıymeti : 5.000.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Taşınmaz Tapu Takyidatındaki Gibidir
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Artırma Bilgileri
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1.Artırma
2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 17/03/2027 - 10:03 / Bitiş Tarih ve Saati : 24/03/2027 - 10:03
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Başlangıç Tarih ve Saati : 14/04/2027 - 10:03 / Bitiş Tarih ve Saati : 21/04/2027 - 10:03
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2 NO'LU TAŞINMAZIN
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Özellikleri : Adana İli , Yüreğir İlçesi , Kiremithane Mahallesi , 11867 Ada No , 1 Parsel No , 738144/5468864 Arsa Payı , 3.795,06 m2 alanlı , A Bodrum+zemin+asma Kat/-/42 numaralı bağımsız bölümde iş yeri vasfındaki taşınmazın tamamı satılacaktır. Taşınmazın konumlu olduğu bina betonarme karkas sistemde, ayrık nizamda, 4/A yapı sınıfında Bodrum Kat + Zemin Kat + Asma + 13 Normal Kat olmak üzere 16 katlı olarak inşa edilmiştir. Projesine göre ana yapının bodrum katında; otopark, hidrofor ve sığınak, zemin katında; 6 adet işyeri, bina girişi, ortak alanlar, asma katında işyeri eklentileri diğer 13 katında ise her katta 3 adet mesken olmak üzere binada 45 adet bb bulunmaktadır. Taşınmazın zeminleri bodrum katta seramik kaplama, zemin katta parke kaplama, duvarları sıvalı ve boyalıdır. Taşınmazın dış cephesi camekan doğramadır. Yüreğir Belediyesi İmar Müdürlüğünde yapılan incelemelerde, değerleme konusu parselin imar durumuna göre söz konusu taşınmaz 1/1000 ölçekli uygulama imar planına göre ayrık nizam, Taks:0.60 Kaks:2,40 ve \"Ticaret+Konut alanı\" içerisinde kalmaktadır .Yüreğir Belediyesi Ruhsat Birimi`nde yapılan araştırmada, değerleme konusu taşınmaza ait, 20/09/2017 tarih ve 156 sayılı yapı ruhsat belgesi bulunmaktadır. 06.02.2023 günü, Türkiye saati ile 04:17 de ve 13:24 de merkez üssü Pazarcık (Kahramanmaraş) ve Elbistan (Kahramanmaraş) olan Mw 7.7 ve Mw 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmiştir. Konu taşınmaz 6 Şubat Pazarcık ve Elbistan Depremlerinin etki alanında yer almaktadır. Değerlemeye konu taşınmazın yer aldığı ana taşınmaz değerleme günü itibarıyla; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Hasar Tespit Sorgulama sitesi (https://hasartespit.csb.gov.tr/) sitesinden ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün yazısında taşınmazın Hasar Durumunun HASARSIZ olduğu tespit edilmiştir.
Adresi : Kiremithane Mahallesi, Dadaloğlu Bulvarı No: 7Af Yüreğir / ADANA
İmar Durumu: İnşaat tarzı Ticaret+Konut
Kıymeti : 5.365.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: ( TEDAŞ LEHİNE 99 YILLIĞINA KİRA ŞERHİ VARDIR ) kira sözleşmesi vardır.
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Artırma Bilgileri
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1.Artırma
2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 17/03/2027 - 11:03 / Bitiş Tarih ve Saati : 24/03/2027 - 11:03
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Başlangıç Tarih ve Saati : 14/04/2027 - 11:03 / Bitiş Tarih ve Saati : 21/04/2027 - 11:03
20/11/2026
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(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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