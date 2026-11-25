İ L A N

T.C. ANKARA BATI 4. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/168 Esas

DAVALI : Hikmet NACAR-32642029132-Devlet Mahallesi 261. Sk Vatan Sitesi Çayilkay apt 9/17 Etimesgut ANKARA , mevcut adresi bilinmiyor Darende MALATYA

Davacı Kadriye NACAR tarafından aleyhinize açılan Tedbir Nafakası davasının yapılan yargılamasında; Dava tarihinden itibaren aylık 5000,00 TL olan tedbir nafakasının aylık 15.000 TL' ye çıkartılmasına yönelik dava açıldığı,

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 25/02/2027 günü saat: 09:50'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 19.11.2026

İLGİLİ KİŞİ : ALİ GÜNDÜZ - 26314765138- GAZİANTEP ili, MERKEZ ilçesi, AKTOPRAK mah/köy, 48 Cilt, 123 Aile sıra no, 41 sırada nüfusa kayıtlı, MEHMET ve AYŞE oğlu/kızı, 01/01/1975 doğumlu

Devlet Mahallesi 261. Sk Vatan Sitesi Çayilkay apt 9/17 Etimesgut ANKARA

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02604538