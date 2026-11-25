İ L A N

T.C. ANTALYA 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ'NDEN

Esas No : 2026/605

Karar No : 2026/754

Davacı Ramzan Balkan vekili tarafından davalı Yusuf Güler aleyhine açılan alacak davasında, HMK'nın 20. maddesi gereğince karar kesinleştiğinde ve süresinde (iş bu kararın kararın kesinleştiği tarihten; kanun yoluna başvurulmuşsa bu başvurunun reddi kararının tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde) başvurulması halinde dava dosyasının yetkili ve görevli Antalya Nöbetçi Tüketici Mahkemesine gönderilmesine, dair 17/08/2026 tarihli kararın Yusuf Güler'e ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla, işbu ilanın yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra iki haftalık süre içinde istinaf süresinin başlayacağı hususu davalı Yusuf Güler'e ilanen tebliğ olunur. 20.10.2026

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