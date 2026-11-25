Örnek No:55*

T.C.

DİYARBAKIR

İCRA DAİRESİ

2026/63031 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/63031 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN Özellikleri :Diyarbakır İl, Kayapınar İlçe, Peyas Mahalle/köy, 259 Ada, 10 Parsel, A Blok Zemin Kat 32 Nolu Bağımsız Bölüm Depo Niteliğindeki Taşınmaz Adresi : Peyas Mahallesi, 476.Sok, Demirok Sitesi Bina No:2, İç Kapı No:39A, 21070, Kayapınar / Diyarbakır Ana Taşınmaz Yüzölçümü : 4.188,40 m2 -- Satışa Konu Dükkan: Mahallinde yapılan incelemeye göre Net: 1130 m2 Arsa Payı : 1/128 İmar Durumu :Var. 1/1000 Ölçekli uygulama İmar planında konut+İşyeri sahasında kalmakta, ayrık nizam, TAKS: 0.30, KAKS: 2,40, Hmax:24.50 m yapılaşma şartlarına sahiptir. Kıymeti : 12.000.000,00 TL KDV Oranı : %20 Kaydındaki Şerhler: --- Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/01/2027 - 14:15 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 14/01/2027 - 14:15 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/02/2027 - 14:15 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 10/02/2027 - 14:15

23/11/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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