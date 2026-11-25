Giriş Tarihi: 26.11.2026 00:00
Güncelleme Tarihi: 26.11.2026 00:34
Örnek No:55*
T.C.
DİYARBAKIR
İCRA DAİRESİ
2026/63031 ESAS
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/63031 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
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TAŞINMAZIN
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Özellikleri :Diyarbakır İl, Kayapınar İlçe, Peyas Mahalle/köy, 259 Ada, 10 Parsel, A Blok Zemin Kat 32 Nolu Bağımsız Bölüm Depo Niteliğindeki Taşınmaz
Adresi : Peyas Mahallesi, 476.Sok, Demirok Sitesi Bina No:2, İç Kapı No:39A, 21070, Kayapınar / Diyarbakır
Ana Taşınmaz
Yüzölçümü : 4.188,40 m2 -- Satışa Konu Dükkan: Mahallinde yapılan incelemeye göre Net: 1130 m2
Arsa Payı : 1/128
İmar Durumu :Var. 1/1000 Ölçekli uygulama İmar planında konut+İşyeri sahasında kalmakta, ayrık nizam, TAKS: 0.30, KAKS: 2,40, Hmax:24.50 m yapılaşma şartlarına sahiptir.
Kıymeti : 12.000.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: ---
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Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 07/01/2027 - 14:15
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Bitiş Tarih ve Saati : 14/01/2027 - 14:15
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 03/02/2027 - 14:15
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Bitiş Tarih ve Saati : 10/02/2027 - 14:15
23/11/2026
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(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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