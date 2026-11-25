İ L A N

T.C.

ESKİŞEHİR

SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU BAŞKANLIĞI'NDAN

ESAS SAYISI : 2026/51 Ort. Gid. Satış

Eskişehir 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2022/4023 - 2024/545 E. K sayılı dosyasında verilen satış kararı doğrultusunda satışa konu taşınmazların 20/05/2026 tarihli yapılan kıymet takdirinde Ziraat müh. Bilirkişi tarafından verilen bilirkişi raporunda;Eskişehir ili, Tepebaşı ilçesi, Kanlıpınar mah. 11101 ada, 27 parselin değerinin 23.770.000,00 TL olarak belirlenmiştir.

Adresi tespit edilemeyen:

Taşınmazda miras payı sahibi, Osman ve Vasfiye oğlu 1963 Keskin d.lu 25.......900 T.C. Kimlik Numaralı hissedar - Münir YALÇIN'a

İş bu ilanın yayımı tarihinden itibaren yedi gün sonra kıymet takdiri raporunun tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliği tarihinden itibaren 7 gün içerisinde (gerekli harç ve gider avansını yatırmak suretiyle) Eskişehir 1 Sulh Hukuk Mahkemesine kıymet takdirine itiraz davası açabileceği hususları tebliğ yerine geçmek üzere ilan olunur 23/11/2026

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02603759