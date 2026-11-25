Örnek No:54*

T.C.

KÜÇÜKÇEKMECE

İCRA DAİRESİ

2026/14121 TLMT.

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/14121 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satışa konu aracın EMNIYET YEDIEMIN OTOPARKI Bahçesehir Mah. 2. Kısım Mahallesi, Yalın Sok. No:16 Basaksehir/ISTANBUL adresinde muhafaza altında bulunmakta olduğu, satışa konu aracın muhafaza altında bulunduğu otoparkta bizzat incelenebileceği, bu konudaki yükümlülüğün ihale katılımcılarına ait olduğu ilan olunur.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 6.000.000,00 1 Taşıt 34HUK543 Plakalı , 2023 Model , MERCEDES-BENZ Marka , R2EW Tipli , 254915V0350065 Motor No'lu , W1KLF4BB1RA005349 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Benzin-Elektrik , Vites Tipi Otomatik , Motor Hacmi 1496cm3 , Rengi Gri , Satışa konu araç34HUK543 plakalı GRİ renkli , 2023 model , W1KLF4BB1RA005349 şasi nolu Benzinli-Mild Hibrit yakıtlı, OTOMATİK vitesli, MERCEDES E 180 1,5 EDITION 1 EXCLUSIVE 9 G-TRONIC marka/ tip, 4+1 kişilik , SEDAN OTOMOBİL vasıflı araçtır. Dosyasında bulunan bilirkişi raporuna göre; satışa konu aracın ORTA kondisyonda 4 MEVSİM lastikli, ALAŞIM jantlı, SUNROOFLU , DERİ koltuklu olduğu, Sol tavan direk kapaklarından birinin olmadığı, ön panjurda sürtme ve aracın genelinde muhtelif çizikler bulunduğu,

Aracın TRAMER geçmişinde hasar kaydı bulunmadığı ve 111.808 km'de olduğıu görülmüştür.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/12/2026 - 14:22

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Bitiş Tarih ve Saati : 28/12/2026 - 14:22 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/01/2027 - 14:22

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/01/2027 - 14:22

24/11/2026

(İİK m.114/4)

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02604536