T.C.

TEKMAN

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2018/241 Esas 19.10.2026

İLAN

Dahili dava Erkan AKKUŞ ; Mahkememizce tarafınıza yapılan tebligatların iade edildiği, daha sonra yapılan tüm araştırmalara rağmen tarafınıza ulaşılamadığı ve adresinizin tespit edilemediği anlaşılmakla ilan yapılmasına karar verilmiştir.

Duruşma Yeri ve Günü : Erzurum ilçesi Tekman Adliyesi - 14/01/2027 günü saat: 10:00

Dava konusu olan Tekman ilçesi Gümüşlük Mahallesi 102 ada 10 parsel sayılı taşınmaz hakkında Mahkememizde Tapu iptal ve Tescil davası açıldığı, davaya ilişkin beyanınız alınmak üzere tarafınıza ulaşılmaya çalışıldığı ancak ulaşılamadığı, tarafınıza ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup, yukarıda belirtilen duruşma günü ve saatinde duruşmaya katılmamanız halinde yokluğunuzda yargılamaya devam edileceği tarafınıza ilanen tebliğ olunur.

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