Giriş Tarihi: 26.11.2026 00:00
Güncelleme Tarihi: 26.11.2026 07:01
|
İSTANBUL DEFTERDARLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ
|Vergi Kimlik No
|T.C.Kimlik No
|Ad Soyad / Unvan
|İhbarname Fiş No
|Vergilendirme Dönemi
|Ana Vergi Kodu
|Vergi Kodu
|Vergi Tutarı
|Ceza V.Kodu
|Ceza Tutarı
|Adres
|0011922961
|99849346394
|NORAH HASAN A.AL AJLAN
|2025030413AuB0000002
|202101202112
|0012
|0012
|30.194,76
|3080
|30.194,76
|B. . . . MERKEZ YABANCI ÜLKE
|2100013288
|38026630086
|SELAH HÜSEYİN CİMCOZ
|2026011613AuF0000013
|202101202112
|0012
|0012
|30.802,50
|3080
|30.802,50
|FRANZ-ABT STRASSE 12 65193 WİESBADEN / ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ (Y.D.) MERKEZ YABANCI ÜLKE
|0270002704
|28888797300
|ŞEREF AKIN
|2026011913AuB0000004
|202101202112
|0012
|0012
|64.952,95
|3080
|64.952,95
|TURGUT REİS MAH. 462. SK. 10-1 1 ESENLER İSTANBUL
|1361039569
|33731198982
|MELTEM BALCI
|2026011913AuD0000010
|202101202112
|0012
|0012
|35.782,24
|3080
|35.782,24
|DL ARNHEM / HOLLANDA KRALLIĞI (Y.D.) MERKEZ YABANCI ÜLKE
|1681160788
|99276606948
|YASER HAMAD N. BIN ZOUMAN
|2026011913AuD0000011
|202101202112
|0012
|0012
|62.212,77
|3080
|62.212,77
|. . . . MERKEZ YABANCI ÜLKE
|2130236503
|11959120008
|FATMA PINAR COŞKUN SOYLU
|2026011913AuF0000010
|202101202112
|0012
|0012
|48.820,89
|3080
|48.820,89
|247 HUNTING RIDGE ROAD 06903 STAMFORD / AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ (Y.D.) MERKEZ YABANCI ÜLKE
|0450020341
|38356871876
|ÇETİN GÜNAY AKYURT
|2026021913AuB0000018
|202101202112
|0012
|0012
|92.991,90
|3080
|92.991,90
|İNÖNÜ MAH. TURNA SK. 1 15 ŞİŞLİ İSTANBUL
|1601494950
|72718160406
|KADİR ALBAYRAK
|2026042413AuD0000006
|202101202112
|0012
|0012
|122.182,95
|3080
|122.182,95
|FATİH SULTAN MEHMET MAH. BALKAN CAD. TEPEPARK LOFT SİTESİ TEPEPARK LOFT SİTESİ A BLOK 42A 65 ÜMRANİYE İSTANBUL
|0012174880
|99105539102
|KRISTAL ABAZAJ
|2026050613AuB0000001
|202101202112
|0012
|0012
|381.400,00
|3080
|381.400,00
|. . . . MERKEZ YABANCI ÜLKE
|0480269718
|27628353332
|YALIN MUSTAFA ALAKOÇ
|2026052213AuB0000002
|202101202112
|0012
|0012
|45.380,00
|3080
|45.380,00
|ZONE 30 STR 385 BLDG 176 DOHA / KATAR DEVLETİ (Y.D.) MERKEZ YABANCI ÜLKE
|0510754794
|99618394380
|PEYTON JAMES ALDRIDGE
|2026111113AuB0000023
|202101202112
|0012
|0012
|515.443,20
|3080
|515.443,20
|. . . . MERKEZ YABANCI ÜLKE
|3330790980
|TASF.HAL.ELWARKA TURİZM TEKSTİL İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|2023060113AuH0000003
|202101202112
|0010
|0,00
|3080
|90.830,36
|KOCATEPE MAH. ŞEHİT MUHTAR BEY CAD. ZAMAN APT 41 2 BEYOĞLU İSTANBUL
|3330790980
|TASF.HAL.ELWARKA TURİZM TEKSTİL İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|2023060113AuH0000004
|202110202112
|0033
|0033
|0,00
|3080
|41.625,00
|KOCATEPE MAH. ŞEHİT MUHTAR BEY CAD. ZAMAN APT 41 2 BEYOĞLU İSTANBUL
|3330790980
|TASF.HAL.ELWARKA TURİZM TEKSTİL İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|2023060113AuH0000005
|202107202109
|0033
|0033
|0,00
|3080
|50.547,97
|KOCATEPE MAH. ŞEHİT MUHTAR BEY CAD. ZAMAN APT 41 2 BEYOĞLU İSTANBUL
|4690113828
|34211170740
|DURMUŞ İBİŞ
|2025081913AuJ0000033
|202101202112
|0012
|0012
|224.608,95
|3080
|224.608,95
|KARADOLAP MAH. GÜLÜM SK. EFE APT 30 6 EYÜPSULTAN İSTANBUL
|2900231655
|51709439042
|ELİF DEMİRTOK
|2026010913AuF0000003
|202101202112
|0012
|0012
|33.956,00
|3080
|33.956,00
|MAULBEERSTRASSE 1 4058 BASEL / İSVİÇRE KONFEDERASYONU (Y.D.) MERKEZ YABANCI ÜLKE
|3790073690
|47401591270
|ENGİN ESER
|2026021913AuH0000002
|202101202112
|0012
|0012
|45.023,00
|3080
|45.023,00
|CUMHURİYET MAH. 1041 SK. ESER APARTMANI 10 5 AKYAZI SAKARYA
|4000391853
|33352289342
|RAMAZAN GÖKÇE
|2026042213AuJ0000009
|202101202112
|0012
|0012
|42.393,80
|3080
|42.393,80
|CUMHURİYET MAH. VEYSEL KARANİ BULVARI 9C 37 YENİMAHALLE ANKARA
|3951302002
|35191901188
|HATİCE GEZİCİ
|2026111113AuH0000006
|202101202112
|0012
|0012
|61.988,55
|3080
|61.988,55
|37 AVENUE PİERRE PERUT 93700 DRANCY / FRANSA CUMHURİYETİ (Y.D.) MERKEZ YABANCI ÜLKE
|6091210995
|99636816840
|UWE JOACHİM LUEB
|2025021813AuN0000011
|202101202112
|0012
|0012
|35.440,00
|3080
|35.440,00
|KILIÇALİ PAŞA MAH. KUMRULU SK. 26 5 BEYOĞLU İSTANBUL
|7321036747
|36857021158
|VEYSEL POLAT
|2025051313AuP0000014
|202101202112
|0012
|0012
|63.584,90
|3080
|63.584,90
|ANTWERPEN / BELÇİKA KRALLIĞI (Y.D.) MERKEZ YABANCI ÜLKE
|7280286178
|23777601430
|AYŞE GÜL PERVAN
|2025071713AuP0000031
|202101202112
|0012
|0012
|36.336,54
|3080
|36.336,54
|EBACHERSTR.21 91338 IGENSDORF / ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ (Y.D.) MERKEZ YABANCI ÜLKE
|5800454475
|11435543376
|MERT KORUCU
|2026010213AuL0000065
|202101202112
|0012
|0012
|33.523,91
|3080
|33.523,91
|YILDIZ MAH. 242/19 SK. 8 2 BUCA İZMİR
|6590096062
|10141090860
|BİLGE ÖNEY
|2026010713AuN0000015
|202101202112
|0012
|0012
|37.563,10
|3080
|37.563,10
|19 ŞHT MEHMET MURABIK SOKAK GİRNE / KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ (Y.D.) MERKEZ YABANCI ÜLKE
|7500404243
|21154359202
|ALİ SARIOĞLU
|2026042013AuP0000006
|202101202112
|0012
|0012
|37.923,25
|3080
|37.923,25
|DERESEKİ MAH. ÇAMLICA SK. 1 3 BEYKOZ İSTANBUL
|7351629300
|99102539266
|EDUART RROCA
|2026082413AuP0000011
|202101202112
|0012
|0012
|257.744,80
|3080
|257.744,80
|. . . . MERKEZ YABANCI ÜLKE
|7090238671
|22946571994
|ABDULLAH ÖZTÜRK
|2026100713AuP0000006
|202101202112
|0012
|0012
|30.903,65
|3080
|30.903,65
|HÜRRİYET MAH. 145. SK. ÖZTÜRK APT. 6 6 BAĞCILAR İSTANBUL
|8511295986
|39124711424
|GÜLER TOPAL
|2025020413AuR0000007
|202101202112
|0012
|0012
|45.590,00
|3080
|45.590,00
|/ AVUSTURYA CUMHURİYETİ (Y.D.) MERKEZ YABANCI ÜLKE
|8330891213
|99602441588
|CAROLE TCHADEU
|2026042013AuR0000022
|202101202112
|0012
|0012
|95.434,90
|3080
|95.434,90
|KAMERUN . . . MERKEZ YABANCI ÜLKE
|9030676771
|26692876860
|SERKAN UZUN
|2026042113AuT0000003
|202101202112
|0012
|0012
|32.944,50
|3080
|32.944,50
|ROMANS SUR ISERE / FRANSA CUMHURİYETİ (Y.D.) MERKEZ YABANCI ÜLKE
|9980260007
|33809281172
|CEMİLE ZİNCİDİ
|2026042413AuT0000009
|202101202112
|0012
|0012
|92.523,95
|3080
|92.523,95
|BAUERWEG 4 70435 STUTTGART / ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ (Y.D.) MERKEZ YABANCI ÜLKE
|8810062994
|48112307242
|BORA TÜRÜN
|2026042713AuR0000033
|202101202112
|0012
|0012
|34.670,00
|3080
|34.670,00
|SARIKIZ MAH. 24039 SK. ATA APT 11 2 EDREMİT BALIKESİR
|9750146541
|26452552898
|RUKİYE YILMAZ
|2026092313AuT0000007
|202101202112
|0012
|0012
|57.749,00
|3080
|57.749,00
|SCHÖFELEİNSTR 7 90408 BAVYERA MERKEZ YABANCI ÜLKE
|7600949902
|TASF.HAL.SEMERKAND BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
|2026092513AuP0000002
|202101202112
|0010
|0010
|1.596.299,77
|3080
|1.596.299,77
|TOMTOM MAH. İSTİKLAL CAD. BEYOĞLU IŞ MERKEZI 187 147 BEYOĞLU İSTANBUL
|7600949902
|TASF.HAL.SEMERKAND BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
|2026092513AuP0000005
|202104202106
|0033
|0033
|554.259,25
|3080
|554.259,25
|TOMTOM MAH. İSTİKLAL CAD. BEYOĞLU IŞ MERKEZI 187 147 BEYOĞLU İSTANBUL
|7600949902
|TASF.HAL.SEMERKAND BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
|2026092513AuP0000007
|202107202109
|0033
|0033
|568.131,29
|3080
|568.131,29
|TOMTOM MAH. İSTİKLAL CAD. BEYOĞLU IŞ MERKEZI 187 147 BEYOĞLU İSTANBUL
|7600949902
|TASF.HAL.SEMERKAND BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
|2026092513AuP0000009
|202110202112
|0033
|0033
|305.387,22
|3080
|305.387,22
|TOMTOM MAH. İSTİKLAL CAD. BEYOĞLU IŞ MERKEZI 187 147 BEYOĞLU İSTANBUL
|7600949902
|TASF.HAL.SEMERKAND BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
|2026092513AuP0000012
|202105202105
|0015
|0015
|254.613,64
|3080
|254.613,64
|TOMTOM MAH. İSTİKLAL CAD. BEYOĞLU IŞ MERKEZI 187 147 BEYOĞLU İSTANBUL
|7600949902
|TASF.HAL.SEMERKAND BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
|2026092513AuP0000014
|202106202106
|0015
|0015
|172.286,84
|3080
|172.286,84
|TOMTOM MAH. İSTİKLAL CAD. BEYOĞLU IŞ MERKEZI 187 147 BEYOĞLU İSTANBUL
|7600949902
|TASF.HAL.SEMERKAND BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
|2026092513AuP0000016
|202107202107
|0015
|0015
|204.330,39
|3080
|204.330,39
|TOMTOM MAH. İSTİKLAL CAD. BEYOĞLU IŞ MERKEZI 187 147 BEYOĞLU İSTANBUL
|7600949902
|TASF.HAL.SEMERKAND BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
|2026092513AuP0000018
|202108202108
|0015
|0015
|218.113,33
|3080
|218.113,33
|TOMTOM MAH. İSTİKLAL CAD. BEYOĞLU IŞ MERKEZI 187 147 BEYOĞLU İSTANBUL
|7600949902
|TASF.HAL.SEMERKAND BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
|2026092513AuP0000020
|202109202109
|0015
|0015
|41.700,15
|3080
|41.700,15
|TOMTOM MAH. İSTİKLAL CAD. BEYOĞLU IŞ MERKEZI 187 147 BEYOĞLU İSTANBUL
|7600949902
|TASF.HAL.SEMERKAND BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
|2026092513AuP0000021
|202109202109
|0015
|0015
|198.581,76
|3080
|595.745,28
|TOMTOM MAH. İSTİKLAL CAD. BEYOĞLU IŞ MERKEZI 187 147 BEYOĞLU İSTANBUL
|7600949902
|TASF.HAL.SEMERKAND BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
|2026092513AuP0000024
|202112202112
|0015
|0015
|38.610,75
|3080
|38.610,75
|TOMTOM MAH. İSTİKLAL CAD. BEYOĞLU IŞ MERKEZI 187 147 BEYOĞLU İSTANBUL
|9720172780
|32579283706
|KEMAL TANIN YILMAZ
|2026110613AuT0000001
|202101202112
|0012
|0012
|1.471.180,66
|3080
|1.471.180,66
|. . . . MERKEZ YABANCI ÜLKE
|"Beyoğlu Vergi Dairesi Müdürlüğü Mükelleflerine ait olup, yukarıda adı,soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ihbarnameler bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.'nun 103-106 maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında iş bu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur."
#ilan.gov.tr Basın No: ILN02604126