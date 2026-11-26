T.C.

A N K A R A

27.ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

ESAS NO. : 2026/314

KARAR NO. : 2026/559

İ L A N

Dolandırıcılık suçundan sanık MUharrem ve Mevlüde'den olma 30.03.1987 d.lu sanık HIZIR AYDEMİR hakkında yapılan yargılama sonunda;

Sanık HIZIR AYDEMİR'in üzerine atılı Dolandırıcılık suçundan TCK 'nun 157/1,52/2 Maddeleri gereğince 1 Yıl Hapis ve 500 TL APC ile CezalandırılmasınaDair; Cumhuriyet Savcısı huzurunda talebe uygun, katılanın yüzüne karşı, sanığın yokluğunda, gerekçeli kararın tebliğ tarihinden itibaren, iki hafta içerisinde, mahkememize veya başka yer asliye ceza mahkemesine verilecek bir dilekçe ile veya zabıt katibine beyanda bulunmak ve bu beyan tutanağa geçirilmek ya da tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak veya dilekçe vermek suretiyle Ankara Bölge Adliye Mahkemesine İSTİNAF yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup;

Sanığın bütün aramalara rağmen bulunamadığı ve kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı tebligat kanunun 29. maddesi gereğince gerekçeli kararın Sanık HIZIR AYDEMİR'e ilanen tebliğine hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilan ücretinin kendisinden alınacağı ilan olunur.25.11.2026

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