T.C. ADALAR ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

DOSYA NO : 2024/140 Esas

KARAR NO : 2026/230

Sesli Yazılı veya Görüntülü Bir İleti İle Hakaret suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 10/09/2026 tarihli ilamı ile CMK'nın 223/8 maddesi uyarınca kovuşturma şartı gerçekleşmediğinden sanık hakkındaki KAMU DAVASININ DÜŞMESİNE karar verilmiş olup, Tacettin ve Fatma oğlu, 30/04/1997 KDZ EREĞLİ doğumlu, ZONGULDAK, KDZ.EREĞLİ, Başörendoğancılar mah/köy nüfusunda kayıtlı MÜCAHİT TALHA AVCI, tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Türkiye Geneli 50.000 Üstü gazetelerden birinde İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 23/11/2026

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