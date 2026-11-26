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T.C. BEYKOZ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2026/24 Esas 12.11.2026

Konu : gaiplik ilanı

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ile İSTANBUL VALİLİĞİ ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ KAYYIMLIK BÜROSU arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Bozhane Mah., 2352 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmazın malikleri Abdullah kızı Ayşe ve Abdullah kızı Hanife adına kayıtlı olduğunu adresi ve akıbeti belli olmadığından bahisle gaipliğine karar verilmesini istemiş olduğundan, söz konusu şahsı tanıyan ve bilenlerin, hayat ve mematından bilgisi olanların 6 ay içinde Mahkememizin yukarıda numarası yazılı dosyasına bilgi vermeleri aksi takdirde gaipliğine karar verileceği hususu MK 33/2. Maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur. 12.11.2026

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