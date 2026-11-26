Giriş Tarihi: 27.11.2026 00:00
Örnek No:55*
T.C.
BİGA
1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2026/139 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Mahkemece satılarak ortaklığın giderilmesine karar verilen aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/139 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
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1 No'lu taşınmazın tapu kaydı ve özellikleri: Çanakkale İli, Biga İlçesi, Aşağıdemirci Köyü, Köyiçi Mevkii, 101 Ada, 115 Parsel sayılı 2.500,46 m² yüzölçümlü, "Avlulu Ev" vasfında taşınmaz. Taşınmaz üzerinde ekonomik değeri olmayan, 89,96 m2 tek katlı kargir ev, 111,81 m2 prefabrik ev ve arkasında 59,99 m2 kuruluk binası vardır. III/A yapı sınıfında değerlendirilebilecek tek katlı evde 3 oda hol salon açık mutfak banyo teras vardır. II/A yapı sınıfında değerlendirilebilecek, 59,99 m2 kuruluk binası açık ve kapalı kısımlardan oluşmakta olup, pimapen çerçeveli ve binaın çatısı trapez sac kaplıdır. Taşınmaz içerisinde farklı yaşlarda muhtelif meyve ağaçları bulunmaktadır. Taşınmaz Aşağıdemirci Köyü köy yerleşik alanı ve civarı sınırları içinde ve Balıkesir-Çanakkale Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında "Kırsal Yerleşik Alan" lejantında kalmakta olup, Çevre Düzeni Planı plan notları geçerlidir. Kıymeti: 6.510.814,28 TL=KDV Oranı: %20
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Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 17/02/2027 - 10:11-Bitiş Tarih ve Saati : 24/02/2027 - 10:11-hissedarlar arası
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 17/03/2027 - 10:11-Bitiş Tarih ve Saati : 24/03/2027 - 10:11-umuma açık
24/11/2026
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(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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