1 No'lu taşınmazın tapu kaydı ve özellikleri: Çanakkale İli, Biga İlçesi, Aşağıdemirci Köyü, Köyiçi Mevkii, 101 Ada, 115 Parsel sayılı 2.500,46 m² yüzölçümlü, "Avlulu Ev" vasfında taşınmaz. Taşınmaz üzerinde ekonomik değeri olmayan, 89,96 m2 tek katlı kargir ev, 111,81 m2 prefabrik ev ve arkasında 59,99 m2 kuruluk binası vardır. III/A yapı sınıfında değerlendirilebilecek tek katlı evde 3 oda hol salon açık mutfak banyo teras vardır. II/A yapı sınıfında değerlendirilebilecek, 59,99 m2 kuruluk binası açık ve kapalı kısımlardan oluşmakta olup, pimapen çerçeveli ve binaın çatısı trapez sac kaplıdır. Taşınmaz içerisinde farklı yaşlarda muhtelif meyve ağaçları bulunmaktadır. Taşınmaz Aşağıdemirci Köyü köy yerleşik alanı ve civarı sınırları içinde ve Balıkesir-Çanakkale Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında "Kırsal Yerleşik Alan" lejantında kalmakta olup, Çevre Düzeni Planı plan notları geçerlidir. Kıymeti: 6.510.814,28 TL=KDV Oranı: %20