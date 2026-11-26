İ L A N

T.C.

BOLU

2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/1285 Esas

DAVACILAR : 1- BAHTİYAR ÖZKAN-17096445714 -

2- MUSTAFA ÇİLESİZ-32039469602 -

3- RAFET ÇİLESİZ-32045469474 -

VEKİLİ : Av. GÖRKEM TEKE - [16660-66867-69722] UETS

DAVALI : HÜSEYİN ÇİLESİZ-32033469820

Davacılar tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Elbirliği Mülkiyetinde (Sözleşmeden Doğan)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 10/02/2027 günü saat: 10:10'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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