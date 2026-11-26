Özellikleri : Gaziantep İl, Şehitkamil İlçe, KÜLLÜ Mahalle/Köy, Küllü Mevkii, 0 Ada, 1924 Parsel, ŞEHİTKÂMİL İLÇESİ KÜLLÜ MAHALLESİ 0 ADA PARSEL NO: 1924

**Tapu kaydı:** Bu taşınmaz tapuda Gaziantep İli, Şehitkâmil İlçesi, Küllü Mahallesi Keberli Mevkii, 0 Ada, Parsel 1924?de kayıtlıdır. Yüzölçümü 41.250,00 m2 olup, Tapu kaydında cinsi **fistiklik** olarak belirtilmiştir. Taşınmaz üzerinde keşif tarihi itibarı ile 30-40 yaş aralığında Antepfıstığı ve 10-20 yaşlarında zeytin ağaçlarının olduğu görüldü. Taşınmaz killi-tınılı-kireçli, % 5-6 eğimli, verimli, kuru tarım arazisi niteliğindedir.

İmar durumu: Şehitkâmil Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğünün 17.07.2025 İlgi tarihli yazısında dava konusu taşınmazın 1/1000 ölçekli uygulama imar planı dışında kaldığı

belirtilmiştir. Taşınmaz belediye hududu ve mücavir alan sınırları içerisinde kalmaktadır.

Taşınmazın genel durumu ve değeri: Dava konusu taşınmazın keşif tarihi itibarı ile Fıstık ve zeytin bahçesi olduğu görüldü. Taşınmaz, kuru tarım arazisi niteliğinde olup, makineli tarıma uygundur. Taşınmaz Gaziantep Şehir Merkezine yaklaşık 19 km mesafede, Küllü Mahallesi yerleşim yerinin yaklaşık 2 km güneydoğusunda, Gaziantep-Nizip Otoban yoluna yaklaşık 1,4 km mesafede olup, ulaşımı kolaydır. Taşınmaz kuru tarım arazisi olup, üzerinde bölge şartlarında Antepfıstığı, zeytin, bağ, badem vb. meyve ağaçları yetiştirilebilir. Keşif tarihinde taşınmazın üzerinde Antepfıstığı ve zeytin ağaçları bulunmaktadır. Taşınmazın genel durumu yıllık getireceği net gelir ve mevkiinde bulunan taşınmazların serbest piyasadaki alım-satım değerleri, taşınmazın büyüklüğü de dikkate alınarak yapılan değerlendirmede üzerinde bulunan ağaçlar ile birlikte m2 değeri 350,00 TL olarak tespit edilmiştir.

TAŞINMAZIN DEĞERİ Taşınmazın değeri; 41.250,00 m2 x 350,00 TL / m2 = 14.437.500,00 TL?dir.

TAŞINMAZ KAYDINDA 3402 SAYILI KANUNUN 22. MADDESİNİN 2. FIKRASININ (A) BENDİ UYGULAMASINA TABİ BEYANI BULUNMAKTADIR.

Adresi : Gaziantep Şahinbey Küllü Mahallesi Şahinbey / GAZİANTEP

Yüzölçümü : 41.250 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu :

Kıymeti : 14.437.500,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Diğer : dosyasındadır