T.C. MALATYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/394 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Kamulaştırmayı yapan davacı BOTAŞ tarafından davalılar Ali Kurt, Ayşe Altun ve müşterekleri adına tapuda kayıtlı Malatya ili Yeşilyurt ilçesi Çayırköy Mahallesi 312 ada 2 parsel ile 315 ada 2 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/394 esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 24.11.2026

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