T.C.

YAKUTİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda tabloda belirtilen taşınmaz 2886 Devlet İhale Kanunu'nun 35. Maddesi (a) fıkrası gereğince Kapalı Teklif Usulü (artırma) suretiyle arsa satış işi ihalesi yapılacaktır.

SIRA NO İLÇE/MEVKİİ ADA PARSEL ALAN (m2) İMAR DURUMU ÖDEME ŞEKLİ MUHAMMEN BEDEL (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (%3) (TL) İHALE TARİH/SAAT 1 Yakutiye/Çiftlik 14771 9 2.951,77 Ticaret+ Konut Alanı Taks= 0.35 Yençok: 7 Kat PEŞİN 36.897.125,00 1.106.913,75 09.12.2026 14:00

2- İhale, yukarıdaki tabloda belirtilen tarihlerde ve saatlerde Muratpaşa Mahallesi Ali Ravi Caddesi No:77 Yakutiye Erzurum Adresindeki Belediyemiz Hizmet Binasının 3. kattaki Meclis salonunda Encümen (İhale Komisyonu) huzurunda yapılacaktır.

3- İhaleye katılmak isteyenler: İhaleye teklif verecek olan istekliler yukarıdaki tabloda belirtilen ada ve parsele ait taşınmazın ihale evraklarını en geç; 08/12/2026 tarihi ve saat 17:00'ye kadar aşağıda belirtilen belgeleri ( ihale evraklarını) hazırlayarak Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmaz. Kurum sorumluluğunda değildir.

İHALEYE KATILMAK İSTEYEN İSTEKLİLERDE ARANACAK ŞARTLAR

4. İsteklilerden ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler:

A. İstekli gerçek kişi ise;

1. Kanuni ikametgah belgesi (e devletten alınacak)

2. Nüfus Cüzdanı Sureti veya arkalı önlü nüfus cüzdan fotokopisi,

3. Türkiye de tebligat için adres beyanı (örneği şartname ekinde verilecek)

4. Teklif Mektubu (Şartname ekinde verilecektir)

5. Noter tasdikli imza beyannamesi

6. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

7. İhale dokümanın satın alındığına dair belge. Bu ihaleye ait İdari Şartname Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden satış işi için 2.500,00 TL ( iki bin beş yüz Türk Lirası), karşılığında temin edilebilir. İhaleye iştirak edecek olan istekliler satılacak taşınmaz arsa yerleri için ayrı ayrı şartname satın almak zorunda olup şartname makbuzunu hangi taşınmaz (ada parsel) için ihaleye girmek istiyorsa o taşınmaz (ada parsel) için hazırladığı ihale evrakları ile birlikte sunulması zorunludur.

8. Tabloda belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair Geçici teminat, (Geçici teminat tutarı muhammen bedelin en az %3'ü kadardır. Nakit ödenmesi halinde Belediyemiz veznesine veya Belediyemizin Halk Bankası TR 06 0001 2009 3420 0007 0000 40 no lu hesabına ödenebilir ve açıklama kısmına hangi ada, hangi parsel ve geçici teminat olduğu belirtilmelidir) Geçici teminat tedavüldeki Türk Parasının dışında 2886 sayılı Yasanın 26'ncı maddesinde sayılan değerler de teminat olarak kabul edilebilir. (Teminat mektubu üzerinde süresiz ibaresi yazılı olacaktır. )

9. Belediyemiz Gelirler Müdürlüğünden temin edilecek borcu olmadığına dair belge

10. Ortak Girişim olması halinde ortaklarca imzalanan ortak girişim beyannamesi (şartname ekinde verilecektir), İhale üzerinde kalması halinde ortaklarca noterden imzalanmış ortaklık sözleşmesini peşin ödeme süresi içerisinde idareye vermek zorundadır.

11. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişilerin ortaklık beyanı ile birlikte ortakların her biri istenen belgeleri ayrı ayrı (geçici teminat-şartname bedeli hariç) hazırlayarak aynı ihale zarfında sunacaktır. Teklif mektubu her ortak tarafından imzalanacaktır.

12. İhaleye iştirak edecek tarafından şartnamenin her sayfası imzalanacaktır.

B. İstekli tüzel kişi ise;

1. Türkiye de tebligat için adres beyanı (örneği şartname ekinde verilecek)

2. Tüzel Kişiliğin kayıtlı olduğu odadan 2026 yılı içerisinde alınmış oda kayıt belgesi.

3. İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler

4. Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

5. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

6. İhale dokümanın satın alındığına dair belge. Bu ihaleye ait İdari Şartname Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden satış işi için 2.500,00 TL ( iki bin beş yüz Türk Lirası), karşılığında temin edilebilir. İhaleye iştirak edecek olan istekliler satılacak taşınmaz arsa yerleri için ayrı ayrı şartname satın almak zorunda olup şartname makbuzunu hangi taşınmaz (ada parsel) için ihaleye girmek istiyorsa o taşınmaz (ada parsel) için hazırladığı ihale evrakları ile birlikte sunulması zorunludur.

7. Tabloda belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair Geçici teminat, (Geçici teminat tutarı muhammen bedelin en az %3'ü kadardır. Nakit ödenmesi halinde Belediyemiz veznesine veya Belediyemizin Halk Bankası TR 06 0001 2009 3420 0007 0000 40 no lu hesabına ödenebilir ve açıklama kısmına hangi ada, hangi parsel ve geçici teminat olduğu belirtilmelidir) Geçici teminat tedavüldeki Türk Parasının dışında 2886 sayılı Yasanın 26'ncı maddesinde sayılan değerler de teminat olarak kabul edilebilir. (Teminat mektubu üzerinde süresiz ibaresi yazılı olacaktır. )

8. Belediyemiz Gelirler Müdürlüğünden temin edilecek borcu olmadığına dair belge

9. Ortak Girişim olması halinde ortaklarca imzalanan ortak girişim beyannamesi (şartname ekinde verilecektir), İhale üzerinde kalması halinde ortaklarca noterden imzalanmış ortaklık sözleşmesini peşin ödeme süresi içerisinde idareye vermek zorundadır.

10. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişilerin ortaklık beyanı ile birlikte ortakların her biri istenen belgeleri ayrı ayrı (geçici teminat-şartname bedeli hariç) hazırlayarak aynı ihale zarfında sunacaktır. Teklif mektubu her ortak tarafından imzalanacaktır.

11. İhaleye iştirak edecek tarafından şartnamenin her sayfası imzalanacaktır.

DİĞER HUSUSLAR:

Ödeme şekline ilişkin hususlar: İhalenin üzerinde kaldığı istekli ihale sonucu belirlenen satış bedelini ihale kararının tebliğini izleyen günden itibaren 15 (on beş) gün içinde peşin ödeyecektir.

İhale komisyonu (Encümen) ihaleyi yapıp yapmamakta, uygun bedeli seçmekte serbesttir.

Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

Satışı yapılacak olan taşınmazlar KDV den muaf olup, her türlü vergi, resim, harç, ihale karar vergisi ve tapu giderleri ihale üzerinde kalan istekliye aittir.

2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılmaktan yasaklı olanlar, bu ihaleye katılamazlar.

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 6. maddesinde belirtilen şahıslar doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.

İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02603654