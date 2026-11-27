BELEDİYEMİZE AİT ÜROFİZ TERMAL OTELİN KİRA İLANI

HAYMANA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti Haymana Belediyesine ait İlçemiz Medrese Mahallesi 661 ada 7 parsel üzerinde bulunan Ürofiz Termal Otel 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45.Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile 3 yıllığına kiralama ihalesi yapılacaktır.

İhaleye gerçek ve tüzel kişiler katılabilir

Ürofiz Termal Otel Aylık kira bedeline %20 oranında Katma Değer Vergisi (KDV) ilave edilecek olup, kiracı aylık kira bedelini KDV dâhil olarak ödemekle yükümlüdür.

Kira oranı yıllık TÜFE oranına göre değişecektir.

Şartname ve diğer belgeler Haymana Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden 250 TL bedel karşılığında temin edilebilir.

Kiralama ihalesi Haymana Belediyesi binasında Encümen toplantı salonunda Encümen huzurunda 17.12.2026 tarihinde Perşembe günü saat 10:00'da açık teklif usulü ile kiralama ihalesi yapılacaktır.

Kiralamaya ait Otelin muhammen bedeli ve geçici teminat bilgileri aşağıda ki tabloda belirtilmiştir.

NO MAHALLESİ ADA/

PARSEL HİSSE MİKTARI YÜZÖLÇÜMÜ (M2)

AYLIK KİRA BEDELİ

YILLIK KİRA BEDELİ 3 YILLIK MUHAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNATI

%3 1 MEDRESE 661/7 TAM 688,20 m2

380.000,00TL

4.560.000,00 TL 13.680.000,00 TL

410.400,00 TL

Katılmak isteyen taliplerin ve isteklilerin 16.12.2026 tarihinde saat 17:00'a kadar Haymana Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden şartname almaları ve geçici teminatı yatırmaları gerekmektedir.

Geçici Teminat Bedeli yüzde 3 olup, 3 Yıllık kira bedeli üzerinden hesaplanmıştır.

İhaleye iştirak edilmemesi halinde 2886 Sayılı Devlet Kanunu'nun hükümleri uygulanacaktır.

İlan olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02606407