T.C.

ANKARA

23. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Esas No : 2024/494

Karar No : 2026/74

İ L A N

Sanık, Hüseyin ve Ulviye oğlu, 10/02/1970 Bakırköy d.lu YALÇIN SALMAN hakkında Mahkememizce yapılan yargılama sonunda verilen 06/03/2026 tarihli gerekçeli kararda;

Sanığın üzerine atılı "Bilişim Sistemlerinin Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçunu işlediği sabit olmakla eylemine uyan TCK'nın 158/1-f-son madde uyarınca takdiren 4 YIL HAPİS ve suçtan elde edilen menfaat gözetilerek (2000x2/20) 200 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, TCK'nın 62/1, 52/2, Maddeleri gereğince neticeten 3 YIL 4 AY HAPİS ve 3.320 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

TCK.nun 52/4. maddesi uyarınca verilen adli para cezasının birer ay ara ile olmak üzere 4 eşit taksitte sanıktan tahsiline; taksitlerden birinin zamanında ödenmemesi halinde geri kalan kısmının tamamının tahsil edileceği ve adli para cezasının ödenmemesi halinde 28.06.2014 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6545 sayılı Kanunun 81. maddesi ile değişik 5275 sayılı Kanunun 106/3.maddesi uyarınca işlem yapılacağının ihtar edilmesine (ihtarat yapıldı)

TCK'nın 53. maddesinin 1 ve 2. fıkraları ile 3. fıkrasının birinci cümlesinin uygulanmasına,

Dair; karar 5271 sayılı CMK'nın 273/1 maddeleri uyarınca hükmün gerekçesi ile birlikte tebliğ edildiği tarihten itibaren iki hafta içerisinde, Mahkememize doğrudan bir dilekçe verilmesi, ya da tutanağa geçirilmek üzere Mahkememiz zabıt katibine beyanda bulunularak, yasa yoluna başvuracak kişi yargı sınırları dışında bulunuyor ise Mahkememize ulaştırılmak üzere bulunduğu yerdeki Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine bir dilekçe verilerek ya da tutanağa geçirilmek üzere bulunduğu yer Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi Zabıt Katibine beyanda bulunularak, taraf cezaevinde bulunuyor ise Mahkememize iletilmek üzere bulunduğu yer cezaevi müdürlüğüne bir dilekçe verilerek Mahkememiz kararına karşı Ankara Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yasa yoluna müracaat edilebileceği, bu şekilde süresi içerisinde istinaf yasa yoluna müracaat edilmediği taktirde hükmün kesinleşeceğine karar verildiği,

Ancak yapılan bütün araştırmalara rağmen sanığın bulunamaması, kararı almaya Mahkememize de gelmemesi ve Mahkememiz ilamının kendisine hiç bir şekilde tebliğ edilememesi nedeniyle, kararın, 7201 sayılı Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince sanık Yalçın SALMAN'a ilanen tebliği ile hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilan ücretinin kendisinden alınacağı ilan olunur.25.11.2026

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