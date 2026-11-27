T.C.

BAYRAMİÇ

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Sayı : 2026/16 Tereke Satış 25/11/2026

TEREKENİN TASFİYESİ İLANI

MÜFLİSİN ADI VE SOYADI : Fevzi KIRCALI-TC.14077864502

BİLİNEN EN SON ADRESİ :KÖSELER MEVKII NO:1 ÇALIDAĞI BAYRAMİÇ/ÇANAKKALE

Bayramiç Sulh Hukuk Mahkemesinin 17/09/2026 tarih ve 2018/233 Esas ve 2018/278 Karar sayılı ilamı ile Fevzi KIRCALI'nın terekesinde TMK'nın 612.maddesi uyarına İİK.'nun 208-256.maddeleri arasındaki usule göre TEREKESİNİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE TASFİYESİNE KARAR VERİLMİŞ ve tasfiye işlemleri Bayramiç Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğumuzun 2026/16 Tereke Satış sayılı dosyası ile yürütülmektedir.

Keyfiyet İİK.nun 166.maddesine göre ilan olunur.

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