Giriş Tarihi: 28.11.2026 00:00
T.C.
BAYRAMİÇ
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Sayı : 2026/16 Tereke Satış 25/11/2026
TEREKENİN TASFİYESİ İLANI
MÜFLİSİN ADI VE SOYADI : Fevzi KIRCALI-TC.14077864502
BİLİNEN EN SON ADRESİ :KÖSELER MEVKII NO:1 ÇALIDAĞI BAYRAMİÇ/ÇANAKKALE
Bayramiç Sulh Hukuk Mahkemesinin 17/09/2026 tarih ve 2018/233 Esas ve 2018/278 Karar sayılı ilamı ile Fevzi KIRCALI'nın terekesinde TMK'nın 612.maddesi uyarına İİK.'nun 208-256.maddeleri arasındaki usule göre TEREKESİNİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE TASFİYESİNE KARAR VERİLMİŞ ve tasfiye işlemleri Bayramiç Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğumuzun 2026/16 Tereke Satış sayılı dosyası ile yürütülmektedir.
Keyfiyet İİK.nun 166.maddesine göre ilan olunur.
#ilan.gov.tr Basın No: ILN02606428
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