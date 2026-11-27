Giriş Tarihi: 28.11.2026 00:00
T.C.
BAYRAMİÇ
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Sayı : 2026/17 Tereke Satış 25/11/2026
TEREKENİN TASFİYESİ İLANI
MÜFLİSİN ADI VE SOYADI : Hasan KORKMAZ-TC.38728042262
BİLİNEN EN SON ADRESİ :TEPECİK MAH. ÇINAR SK. NO: 42 BAYRAMİÇ/ÇANAKKALE
Bayramiç Sulh Hukuk Mahkemesinin 13/01/2023 tarih ve 2023/51 Esas ve 2023/57 Karar sayılı ilamı ile Hasan KORKMAZ'ın terekesinde TMK'nın 612.maddesi uyarına İİK.'nun 208-256.maddeleri arasındaki usule göre TEREKESİNİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE TASFİYESİNE KARAR VERİLMİŞ ve tasfiye işlemleri Bayramiç Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğumuzun 2026/17 Tereke Satış sayılı dosyası ile yürütülmektedir.
Keyfiyet İİK.nun 166.maddesine göre ilan olunur.
#ilan.gov.tr Basın No: ILN02606436
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