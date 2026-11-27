İ L A N

T.C.

SAKARYA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

13. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2025/624 Esas

KARAR NO : 2026/794

Davacı : BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş.

Vekili : Av. BUĞRA ALP KOCAMAN

Davalılar : MUHAMMET ALİ ÇELİK VE DİĞERLERİ

Dosya davalısı Muhammet Ali Çelik'e istinaf karar evrakı ve temyiz başvuru dilekçesi tüm çalışmalara rağmen tebliğ edilemediğinden;

Hendek 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2023/24 E - 2024/410 K sayılı kararı ile görülerek karara bağlanan Kamulaştırma davasında davacı tarafın istinaf yoluna başvurması üzerine, Dairemizin 27.03.2026 tarihli kararı ile; "davacı idare vekilinin istinaf itirazları yerinde olmadığından usul ve yasaya uygun hükme yönelik yapılan istinaf başvurusunun HMK 353/1-b/1 bendi uyarınca Esastan Reddine...," dair karar verilmiş olup; bedel yönünden İlanen Tebligatın yayınlanan gününden itibaren 2 hafta içinde başvurulduğunda Yargıtay nezdinde Temyiz yolu açık olmak üzere verilen karar ilanen tebliğ olunur.

Dairemiz karara karşı davacı kurum BOTAŞ vekilince Temyiz Başvurusunda bulunulmuş olup 30.04.2026 tarihli Temyiz Başvuru Dilekçesinde özetle; taşınmaz vasfına, emsal değerlendirmesine, değer düşüklüğü oranına ve kamulaştırma bedeline itiraz ettiğini belirterek Bölge Adliye Mahkemesi kararının lehlerine olacak şekilde bozulmasına karar verilmesini talep etmiştir. Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 23.11.2026

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