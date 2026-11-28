Giriş Tarihi: 29.11.2026 00:00
T.C.
İSTANBUL ANADOLU
2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Sayı : E.21499503-2016/278-Ceza Dava Dosyası 26.11.2026
Konu :
İLANEN TEBLİGAT
ESAS N0 : 2016/278
KARAR N0 : 2026/607
KARAR TARİHİ :07.10.2026
SUÇ : Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi
SANIK KİMLİĞİ : MURAT BEKTAŞ Tahir ve Ayşe'den olma 10.06.1980 D lu-
KARAR ÖZETİ :Sanığın işlemiş olduğu suç nedeni ile 1 yıl hapis 2000 TL para cezası ile 5237 S Y 53/1,2,3, maddelerinin uygulanmasına karar verilmiştir
Adı geçen sanığa mahkeme kararı bütün aramalara rağmen tebliğ edilememiş ve ilanen tebligat yoluyla tebliğine karar verilmiştir
7201 sayılı kanunun 29 maddesine göre hüküm özetinin gazetede ilan edildiği tarihten 7 gün sonra tebliğ edilmiş olacaktır
Sanığın kararın tebliğ tarihinden başlayarak 2 hafta içerisinde CMK nun 291 maddesi uyarınca mahkememize dilekçe verilerek yada zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere karar verildiği ilanen tebliğ olunur.
#ilan.gov.tr Basın No: ILN02607309