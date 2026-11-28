T.C.

İSTANBUL ANADOLU

2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.21499503-2016/278-Ceza Dava Dosyası 26.11.2026

Konu :

İLANEN TEBLİGAT

ESAS N0 : 2016/278

KARAR N0 : 2026/607

KARAR TARİHİ :07.10.2026

SUÇ : Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi

SANIK KİMLİĞİ : MURAT BEKTAŞ Tahir ve Ayşe'den olma 10.06.1980 D lu-

KARAR ÖZETİ :Sanığın işlemiş olduğu suç nedeni ile 1 yıl hapis 2000 TL para cezası ile 5237 S Y 53/1,2,3, maddelerinin uygulanmasına karar verilmiştir

Adı geçen sanığa mahkeme kararı bütün aramalara rağmen tebliğ edilememiş ve ilanen tebligat yoluyla tebliğine karar verilmiştir

7201 sayılı kanunun 29 maddesine göre hüküm özetinin gazetede ilan edildiği tarihten 7 gün sonra tebliğ edilmiş olacaktır

Sanığın kararın tebliğ tarihinden başlayarak 2 hafta içerisinde CMK nun 291 maddesi uyarınca mahkememize dilekçe verilerek yada zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere karar verildiği ilanen tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02607309