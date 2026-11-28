T.C.

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

Caddebostan Kültür Merkezi zemin katında bulunan (587,50 m²) kafeterya, 2886 sayılı Yasanın 36. maddesine göre kapalı teklif usulüyle 3 yıllığına kiraya verilmek üzere 12.01.2027 Salı günü saat 11.00'de ihaleye çıkarılacaktır.

İhaleye katılacakların son başvuru tarihi ihale günü olan 12.01.2027 tarihinden bir gün öncesi 11.01.2027 günü, mesai sonuna kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nden temin edecekleri ihale dosyasını ihale saatine kadar Belediye Encümeni'ne vermek zorundadır.

İŞİN TÜRÜ Aylık Muhammen Bedel Geçici Teminat Şartname Bedeli Saat Caddebostan Kültür Merkezi

zemin katında bulunan

kafeteryanın kiralanması işi 650.000,00-TL/Ay+KDV 702.000,00.- TL. 10.000,00.TL 11.00

İhaleye katılmak için isteklilerden istenecek belgeler:

a) Şahıslardan kanuni ikametgah (onaylı), şirketlerden Türkiye'de tebligat adresi,

b) Nüfus sureti (onaylı),

c)Ticaret ve/ veya Sanayi Odası belgesi vermesi,

1-Gerçek kişi olması halinde, ilgilisine göre, Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, ve/veya ilgili meslek odası kaydı (İlk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış)

2-Tüzel kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri ile tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Türkiye'de şubesi olmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

d) Muhammen bedelin % 3 tutarında geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu,(Teminat mektupları işin adına, 2886 sayılı yasa kapsamında limit dahilinde süresiz olacaktır.)

e) Dosya bedeli tahsilat makbuzu,

f) Yabancı tebaanın on seneden beri Türkiye'de mukim ve ticaret sicillerinde kayıtlı bulunması,

g) İhaleye vekaleten iştirak edenlerden, vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi (belgelerin aslı ya da noter tarafından aslı gibidir şeklinde tasdik edilmiş sureti sunulacaktır.)

h) İhale katılımcılarının daha önce ihale edilen işkolu ile ilgili benzer işlerde (Cafe-Restaurant, Kafeterya v.b.) hizmet verdiklerine dair Kamu Kurumlarından alınmış onaylı ruhsat örneği.

ı) İhaleye katılacakların Belediyeye ihale tarihinde vadesi gelmiş borcu olmadığına dair belge,

j) Encümen ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

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