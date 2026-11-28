Örnek No:55*

T.C.

MANİSA

İCRA DAİRESİ

2026/19147 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/19147 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Manisa İl, Şehzadeler İlçe, ARDA Mahalle/Köy, 1675 Ada, 3 Parsel, 1 Nolu Bağımsız Adresi : Arda Mahallesi 3209 Sokak No:5/1 Çinili Apt Şehzadeler / MANİSA Kıymeti : 5.500.000,00 TL KDV Oranı : %1 Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir. Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/02/2027 - 13:45 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 08/02/2027 - 13:45 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/02/2027 - 13:45 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 03/03/2027 - 13:45

26/11/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02606825