Giriş Tarihi: 29.11.2026 00:00
Örnek No:55*
T.C.
MANİSA
İCRA DAİRESİ
2026/19147 ESAS
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/19147 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
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1 NO'LU TAŞINMAZIN
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Özellikleri : Manisa İl, Şehzadeler İlçe, ARDA Mahalle/Köy, 1675 Ada, 3 Parsel, 1 Nolu Bağımsız
Adresi : Arda Mahallesi 3209 Sokak No:5/1 Çinili Apt Şehzadeler / MANİSA
Kıymeti : 5.500.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
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Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 01/02/2027 - 13:45
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Bitiş Tarih ve Saati : 08/02/2027 - 13:45
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 24/02/2027 - 13:45
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Bitiş Tarih ve Saati : 03/03/2027 - 13:45
26/11/2026
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(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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