T.C.

ŞEREFLİKOÇHİSAR

2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/319 Esas 24.11.2026

İLAN METNİ

HMK. 122. madde gereği dava dilekçesinin tebliğinden itibaren iki hafta içinde cevap verebileceğiniz HMK. 128. madde uyarınca, süresi içinde cevap dilekçesi vermediğiniz takdirde, dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız,

14.01.2027 günü saat: 11.50'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz aksi takdirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve karşı tarafın sizin muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceğiniz yahut değiştirebileceğiniz,

Bilirkişi kurulu raporunda; dava konusu Ankara İli Evren İlçesi Cebirli 285264 Mah. 25 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin 341.813,51 TL olarak belirlendiği, rapora iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ilanen tebliğ olunur.

İLGİLİ KİŞİ : KADİR YILMAZ - NECİP ve SULTAN oğlu, 01/05/1957 dlu,

İLGİLİ KİŞİ : SERPİL SOLMAZ - NECİP ve SULTAN kızı, 01/05/1960 dlu,

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