Örnek No:55*

T.C.

AMASYA

2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2026/19 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi davasından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/19 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Amasya İl, Merkez İlçe, ŞEYHCUİ Mahalle/Köy, 1265 Ada, 5 Parsel, Amasya İli, Merkez İlçe, Şeyhcui Mah ... Adresi : Amasya İli, Merkez İlçe, Şeyhcui, Mahallesi, 1265 Ada 5 Parsel Merkez / AMASYA Yüzölçümü : 465 m2 İmar Durumu : 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında konut alanında kalmakta olup; inşaat nizamı Blok Nizam Dört Kat(BL-4)'tır. . Kıymeti : 9.997.500,00 TL KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir. Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/12/2026 - 14:56 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 04/01/2027 - 14:56 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/01/2027 - 14:56 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 27/01/2027 - 14:56

27/11/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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