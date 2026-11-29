Giriş Tarihi: 30.11.2026 00:00
Örnek No:55*
T.C.
ERDEMLİ
2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2026/6 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/6 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
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1 NO'LU TAŞINMAZIN
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Özellikleri : Mersin İli, Erdemli İlçesi, Kocahasanlı Mahallesi,Yeni Mahalle Boztepe Mevkiinde kain 893 parsel sayılı, taşınmaz tapu kayıtlarında Limon Bahçesi vasfında olup 4.940,00 m2 yüzölçümüne sahiptir. Taşınmaz üzerinde inşai muhtesad bulunmamaktadır. Toprak yapısı olarak orta derin toprak profilli, organik madde bakımından orta düzeyde, kısmen kireçli, kırmızı kahverenkli Akdeniz bölgesine özgü (terra rossa) toprak yapısındadır. Yaklaşık % 20-25 eğimde olup eğimin oluşturduğu olumsuzluğu bertaraf etmek için taşınmazın doğu kısmında ve batı kısmında kısmi teraslama yapıldığı, taşınmazın orta kısmında ise imar ihya çalışması yapılmadığı keşif tarihi itibarı ile zeminin çalılarla kaplı, terk arazi görünümünde olduğu ve zirai bir faaliyetin olmadığı görülmüştür. Taşınmazın doğusunda teraslama yapılan kısımlara Zeytin ve Nar dikili olduğu, batı kısmında teraslama yapılarak imar edilen kısma ise çoğunluk Limon olmak üzere Zeytin, Portakal, Mandalina, Keçiboynuzu, Kayısı dikili olduğu görülmüştür. Bu ağaçların sulama, gübreleme, budama, ilaçlama gibi bakımı ve ihtiyaçları karşılanmamış olduğu görülmüştür. Taşınmazın teraslama yapılmamış kısmında ise keşif günü itibarı ile üzerinde zirai bir faaliyetin olmadığı, zemin yüzeyinin çalılarla kaplı olduğu, taşınmazın terk arazi görünümünde olduğu, üzerinde ekonomik değere sahip zirai muhtesatın bulunmadığı görülmüştür. Taşınmazın sulama imkânı mevcuttur. Taşınmazın Kadastro yoluna cephesi bulunmaktadır.
Adresi : Mersin İli, Erdemli İlçesi, Kocahasanlı Mahallesi,Yeni Mahalle Boztepe Mevkiinde Kain 893 Parsel Sayılı Limon Bahçesi Nitelikli Taşınmaz
Yüzölçümü : 4.940 m2
Arsa Payı : Yok
İmar Durumu: Mersin İli ,Erdemli İlçesi , Kocahasanlı Mahallesi ,893 parsel nolu taşınmaz yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında konut alanı olarak ayrılmış olup; ayrık yapı nizamlı iki kata imarlı TAKS:0,35 ,KAKS :0.70 dir.
Kıymeti : 22.357.600,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Kaydındaki gibidir.
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Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 18/01/2027 - 13:49
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Bitiş Tarih ve Saati : 25/01/2027 - 13:49
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 17/02/2027 - 13:49
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Bitiş Tarih ve Saati : 24/02/2027 - 13:49
25/11/2026
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(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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