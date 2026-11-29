Özellikleri : Mersin İli, Erdemli İlçesi, Kocahasanlı Mahallesi,Yeni Mahalle Boztepe Mevkiinde kain 893 parsel sayılı, taşınmaz tapu kayıtlarında Limon Bahçesi vasfında olup 4.940,00 m2 yüzölçümüne sahiptir. Taşınmaz üzerinde inşai muhtesad bulunmamaktadır. Toprak yapısı olarak orta derin toprak profilli, organik madde bakımından orta düzeyde, kısmen kireçli, kırmızı kahverenkli Akdeniz bölgesine özgü (terra rossa) toprak yapısındadır. Yaklaşık % 20-25 eğimde olup eğimin oluşturduğu olumsuzluğu bertaraf etmek için taşınmazın doğu kısmında ve batı kısmında kısmi teraslama yapıldığı, taşınmazın orta kısmında ise imar ihya çalışması yapılmadığı keşif tarihi itibarı ile zeminin çalılarla kaplı, terk arazi görünümünde olduğu ve zirai bir faaliyetin olmadığı görülmüştür. Taşınmazın doğusunda teraslama yapılan kısımlara Zeytin ve Nar dikili olduğu, batı kısmında teraslama yapılarak imar edilen kısma ise çoğunluk Limon olmak üzere Zeytin, Portakal, Mandalina, Keçiboynuzu, Kayısı dikili olduğu görülmüştür. Bu ağaçların sulama, gübreleme, budama, ilaçlama gibi bakımı ve ihtiyaçları karşılanmamış olduğu görülmüştür. Taşınmazın teraslama yapılmamış kısmında ise keşif günü itibarı ile üzerinde zirai bir faaliyetin olmadığı, zemin yüzeyinin çalılarla kaplı olduğu, taşınmazın terk arazi görünümünde olduğu, üzerinde ekonomik değere sahip zirai muhtesatın bulunmadığı görülmüştür. Taşınmazın sulama imkânı mevcuttur. Taşınmazın Kadastro yoluna cephesi bulunmaktadır. Adresi : Mersin İli, Erdemli İlçesi, Kocahasanlı Mahallesi,Yeni Mahalle Boztepe Mevkiinde Kain 893 Parsel Sayılı Limon Bahçesi Nitelikli Taşınmaz Yüzölçümü : 4.940 m2 Arsa Payı : Yok İmar Durumu: Mersin İli ,Erdemli İlçesi , Kocahasanlı Mahallesi ,893 parsel nolu taşınmaz yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında konut alanı olarak ayrılmış olup; ayrık yapı nizamlı iki kata imarlı TAKS:0,35 ,KAKS :0.70 dir. Kıymeti : 22.357.600,00 TL KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler: Kaydındaki gibidir.