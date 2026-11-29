T.C.

ŞANLIURFA

15. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2026/603 Esas 10.07.2026

İLAN METNİDİR

Davacılar , AHMET KARATAŞ, DİLBER KARATAŞ, DİLEK KARATAŞ, İBRAHİM HALİL KARATAŞ, MEHMET KARATAŞ, MELİHA KARATAŞ, NEVZAT KARATAŞ, YUSUF KARATAŞ ile Davalı , HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;

Dava konusu Şanlıurfa İli, Karaköprü İlçesi, Karaköprü Mahallesi N41-C-02-A paftada bulunan 6037 ada 2 parsel numaralı taşınmazın 1.026,81 m² kısmında hak iddia eden veya itirazı olanların, son ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde belgeleri ile birlikte mahkememizin 2026/603 Esas sayılı dava dosyasına müracaat ve itiraz etmeleri hususu ilan olunur. 10/07/2026

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