|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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Alucra
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Bulancak
Açılan Sandık Oranı %0
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Çamoluk
Açılan Sandık Oranı %0
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Çanakçı
Açılan Sandık Oranı %0
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Dereli
Açılan Sandık Oranı %0
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Doğankent
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Espiye
Açılan Sandık Oranı %0
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Eynesil
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Görele
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Güce
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Keşap
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Merkez
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Piraziz
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Şebinkarahisar
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Tirebolu
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Yağlıdere
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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Aydındere
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Çavuşlu
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Duroğlu
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Kovanlık
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Ören
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Soğukpınar
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Üçtepe
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Yavuzkemal
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