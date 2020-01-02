ABP

  • KISALTMA

    ABP

  • GENEL BAŞKAN

    Bedri Yalçın

  • KURULUŞ TARİHİ

    02/01/2020
ABP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
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İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
Bulanık
Açılan Sandık Oranı %0
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Hasköy
Açılan Sandık Oranı %0
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Korkut
Açılan Sandık Oranı %0
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Malazgirt
Açılan Sandık Oranı %0
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Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
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Varto
Açılan Sandık Oranı %0
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BELDELER ADAY OY ORAN
Altınova
Açılan Sandık Oranı %0
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Düzkışla
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Elmakaya
Açılan Sandık Oranı %0
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Erentepe
Açılan Sandık Oranı %0
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Karaağaçlı
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Kırköy
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Kızılağaç
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Konakkuran
Açılan Sandık Oranı %0
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Konukbekler
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Rüstemgedik
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Sarıpınar
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Serinova
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Sungu
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Uzgörür
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Yaygın
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Yeşilova
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Yoncalı
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