|İLÇE
|ADAY
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Abana
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Ağlı
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Araç
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Azdavay
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Bozkurt
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Cide
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Çatalzeytin
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Daday
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Devrekani
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Doğanyurt
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Hanönü
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İhsangazi
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İnebolu
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Küre
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Merkez
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Pınarbaşı
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Seydiler
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Şenpazar
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Taşköprü
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Tosya
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