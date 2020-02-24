GBP

  • KISALTMA

    GBP

  • GENEL BAŞKAN

    Ali Karnap

  • KURULUŞ TARİHİ

    24/02/2020
GBP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
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İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
Alucra
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Bulancak
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Çamoluk
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Çanakçı
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Dereli
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Doğankent
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Espiye
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Eynesil
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Görele
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Güce
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Keşap
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Merkez
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Piraziz
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Şebinkarahisar
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Tirebolu
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Yağlıdere
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BELDELER ADAY OY ORAN
Aydındere
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Çavuşlu
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Duroğlu
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Kovanlık
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Ören
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Soğukpınar
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Üçtepe
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Yavuzkemal
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