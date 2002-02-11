|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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Başmakçı
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Bayat
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Bolvadin
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Çay
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Çobanlar
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Dazkırı
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Dinar
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Emirdağ
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Evciler
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Hocalar
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İhsaniye
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İscehisar
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Kızılören
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Merkez
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Sandıklı
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Sinanpaşa
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Sultandağı
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Şuhut
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|BELDELER
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|OY
|ORAN
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Ahmetpaşa
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Akharım
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Akören
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Beyyazı
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Çayırbağ
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Çıkrık
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Davulga
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Değirmenayvalı
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Dereçine
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Dişli
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Döğer
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Düzağaç
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Erkmen
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Fethibey
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Gazlıgöl
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Gebeceler
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Gömü
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Güney
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Haydarlı
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Işıklar
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Karaadilli
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Karamıkkaracaören
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Kayıhan
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Kılıçarslan
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Kırka
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Kocaöz
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Kocatepe
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Küçükhüyük
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Nuribey
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Özburun
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Pazarağaç
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Salar
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Serban
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Seydiler
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Susuz
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Sülümenli
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Sülün
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Taşoluk
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Tatarlı
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Tınaztepe
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Yaylabağı
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Yeşilçiftlik
Açılan Sandık Oranı %0
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