Memleket

  • KISALTMA

    MEMLEKET

  • GENEL BAŞKAN

    Muharrem İnce

  • KURULUŞ TARİHİ

    17/05/2021
MEMLEKET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
Iğdır Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
Aralık
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
Karakoyunlu
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
Tuzluca
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
Halfeli
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
Hoşhaber
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
Melekli
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay