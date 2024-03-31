|İLÇE
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|OY
|ORAN
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Besni
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Çelikhan
Açılan Sandık Oranı %0
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Gerger
Açılan Sandık Oranı %0
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Gölbaşı
Açılan Sandık Oranı %0
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Kahta
Açılan Sandık Oranı %0
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Merkez
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Samsat
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Sincik
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Tut
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|BELDELER
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|OY
|ORAN
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Akıncılar
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Balkar
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Belören
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Bölükyayla
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Çakırhüyük
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Harmanlı
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İnlice
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Kesmetepe
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Kömür
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Köseceli
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Pınarbaşı
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Suvarlı
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Şambayat
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Yaylakonak
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