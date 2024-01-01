MHP

  • KISALTMA

    MHP

  • GENEL BAŞKAN

    Devlet Bahçeli

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/02/1969
MHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
Giresun Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALUCRA
Açılan Sandık Oranı %0
METE METİNYURT 0 %0 Detay
BULANCAK
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
ÇAMOLUK
Açılan Sandık Oranı %0
FATİH DÜZ 0 %0 Detay
ÇANAKÇI
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
DERELİ
Açılan Sandık Oranı %0
CİHAN ÖZDEMİR 0 %0 Detay
DOĞANKENT
Açılan Sandık Oranı %0
RESÜL TEKİN 0 %0 Detay
ESPİYE
Açılan Sandık Oranı %0
İBRAHİM YANIK 0 %0 Detay
EYNESİL
Açılan Sandık Oranı %0
BARIŞ GÜDÜK 0 %0 Detay
GÖRELE
Açılan Sandık Oranı %0
HASAN ALİ KODAL 0 %0 Detay
GÜCE
Açılan Sandık Oranı %0
NECMİ MERT 0 %0 Detay
KEŞAP
Açılan Sandık Oranı %0
NİHAT YILMAZ 0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
PİRAZİZ
Açılan Sandık Oranı %0
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ŞEBİNKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
UĞUR ERASLAN 0 %0 Detay
TİREBOLU
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
YAĞLIDERE
Açılan Sandık Oranı %0
YAŞAR İBAŞ 0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
AYDINDERE
Açılan Sandık Oranı %0
EROL ÇELİK 0 %0 Detay
ÇAVUŞLU
Açılan Sandık Oranı %0
SELİM HAMZAOĞLU 0 %0 Detay
DUROĞLU
Açılan Sandık Oranı %0
HALİL ÇETİN 0 %0 Detay
KOVANLIK
Açılan Sandık Oranı %0
İSLAM PEKDEMİR 0 %0 Detay
ÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
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SOĞUKPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
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ÜÇTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
HACI GASİM AKILLI 0 %0 Detay
YAVUZKEMAL
Açılan Sandık Oranı %0
KAZIM ÖNAL 0 %0 Detay