|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALUCRA
Açılan Sandık Oranı %0
|METE METİNYURT
|0
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BULANCAK
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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ÇAMOLUK
Açılan Sandık Oranı %0
|FATİH DÜZ
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ÇANAKÇI
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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DERELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|CİHAN ÖZDEMİR
|0
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DOĞANKENT
Açılan Sandık Oranı %0
|RESÜL TEKİN
|0
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ESPİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|İBRAHİM YANIK
|0
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EYNESİL
Açılan Sandık Oranı %0
|BARIŞ GÜDÜK
|0
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GÖRELE
Açılan Sandık Oranı %0
|HASAN ALİ KODAL
|0
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GÜCE
Açılan Sandık Oranı %0
|NECMİ MERT
|0
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KEŞAP
Açılan Sandık Oranı %0
|NİHAT YILMAZ
|0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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PİRAZİZ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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ŞEBİNKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|UĞUR ERASLAN
|0
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TİREBOLU
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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YAĞLIDERE
Açılan Sandık Oranı %0
|YAŞAR İBAŞ
|0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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AYDINDERE
Açılan Sandık Oranı %0
|EROL ÇELİK
|0
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ÇAVUŞLU
Açılan Sandık Oranı %0
|SELİM HAMZAOĞLU
|0
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DUROĞLU
Açılan Sandık Oranı %0
|HALİL ÇETİN
|0
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KOVANLIK
Açılan Sandık Oranı %0
|İSLAM PEKDEMİR
|0
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ÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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SOĞUKPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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ÜÇTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
|HACI GASİM AKILLI
|0
|%0
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YAVUZKEMAL
Açılan Sandık Oranı %0
|KAZIM ÖNAL
|0
|%0
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