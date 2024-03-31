|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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Abana
Açılan Sandık Oranı %0
|Hasan Özlü
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Ağlı
Açılan Sandık Oranı %0
|Şahin Çolak
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Araç
Açılan Sandık Oranı %0
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Azdavay
Açılan Sandık Oranı %0
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Bozkurt
Açılan Sandık Oranı %0
|Bozkurt Ekeş
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Cide
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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Çatalzeytin
Açılan Sandık Oranı %0
|Ahmet Demir
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Daday
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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Devrekani
Açılan Sandık Oranı %0
|Kenan Öz
|0
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Doğanyurt
Açılan Sandık Oranı %0
|Şerafettin Ortaç
|0
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Hanönü
Açılan Sandık Oranı %0
|Metin Yamalı
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İhsangazi
Açılan Sandık Oranı %0
|Hayati Sağlık
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İnebolu
Açılan Sandık Oranı %0
|Engin Uzuner
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Küre
Açılan Sandık Oranı %0
|Mustafa Canbaz
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Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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Pınarbaşı
Açılan Sandık Oranı %0
|Lütfü İpek
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Seydiler
Açılan Sandık Oranı %0
|Mehmet Erdoğan
|0
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Şenpazar
Açılan Sandık Oranı %0
|Suat Saygın
|0
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Taşköprü
Açılan Sandık Oranı %0
|Yıldıran Yüksel
|0
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Tosya
Açılan Sandık Oranı %0
|Volkan Kavaklıgil
|0
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