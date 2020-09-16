OCAK

  • KISALTMA

    OCAK

  • GENEL BAŞKAN

    Kadir Canpolat

  • KURULUŞ TARİHİ

    16/09/2020
OCAK TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
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İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
Besni
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Çelikhan
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Gerger
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Gölbaşı
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Kahta
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Merkez
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Samsat
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Sincik
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Tut
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BELDELER ADAY OY ORAN
Akıncılar
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Balkar
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Belören
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Bölükyayla
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Çakırhüyük
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Harmanlı
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İnlice
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Kesmetepe
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Kömür
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Köseceli
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Pınarbaşı
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Suvarlı
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Şambayat
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Yaylakonak
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