VATAN

  • KISALTMA

    VATAN

  • GENEL BAŞKAN

    Doğu Perinçek

  • KURULUŞ TARİHİ

    15/02/1992
VATAN TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
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İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
Abana
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Ağlı
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Araç
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Azdavay
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Bozkurt
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Cide
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Çatalzeytin
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Daday
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Devrekani
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Doğanyurt
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Hanönü
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İhsangazi
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İnebolu
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Küre
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Merkez
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Pınarbaşı
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Seydiler
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Şenpazar
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Taşköprü
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Tosya
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