VATAN

  • KISALTMA

    VATAN

  • GENEL BAŞKAN

    Doğu Perinçek

  • KURULUŞ TARİHİ

    15/02/1992
VATAN TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
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TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
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BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
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İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
Altıntaş
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Aslanapa
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Çavdarhisar
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Domaniç
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Dumlupınar
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Emet
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Gediz
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Hisarcık
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Merkez
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Pazarlar
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Simav
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Şaphane
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Tavşanlı
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BELDELER ADAY OY ORAN
Akdağ
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Balıköy
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Çukurca
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Demirci
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Kuruçay
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Kuşu
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Naşa
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Seyitömer
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Tepecik
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Tunçbilek
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Yenikent
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