|BELDELER
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Altınova
Açılan Sandık Oranı %0
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Düzkışla
Açılan Sandık Oranı %0
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Elmakaya
Açılan Sandık Oranı %0
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Erentepe
Açılan Sandık Oranı %0
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Karaağaçlı
Açılan Sandık Oranı %0
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Kırköy
Açılan Sandık Oranı %0
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Kızılağaç
Açılan Sandık Oranı %0
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Konakkuran
Açılan Sandık Oranı %0
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Konukbekler
Açılan Sandık Oranı %0
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Rüstemgedik
Açılan Sandık Oranı %0
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Sarıpınar
Açılan Sandık Oranı %0
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Serinova
Açılan Sandık Oranı %0
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Sungu
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Uzgörür
Açılan Sandık Oranı %0
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Yaygın
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Yeşilova
Açılan Sandık Oranı %0
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Yoncalı
Açılan Sandık Oranı %0
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