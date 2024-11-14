Son dakika: Mauro İcardi gözaltına alındı! Wanda Nara şikayetçi oldu, hakim karşısına çıkacak

Galatasaray'da özel hayatı sebebiyle zor günler geçiren Mauro Icardi ile ilgili flaş bir olay ortaya çıktı. Arjantin basınında yer alan habere göre; Pazartesi günü özel bir uçakla Buenos Aires'e giden Icardi, eşi Wanda Nara'nın Avenida del Libertador'daki evine girdi. Arjantin basınındaki haberlerde; L-Gante ile birkaç günlüğüne Brezilya'ya giden Wanda Nara döndükten sonra Mauro Icardi tarafından eve alınmadı.

WANDA: ICARDI, 1 MİLYON DOLARIMI ÇALDI

L-Gante ile birlikte olay yerinden ayrılan ve yıldız futbolcudan şikayetçi olan Wanda Nara, Icardi'nin kendisinden 1 milyon dolar çaldığını da öne sürdü. Wanda ayrıca sevgilisi L-Gante'den de hamile olduğunu iddia etti. Wanda Nara'nın daha sonra tekrar eve geldiği ve bu kez yaşananları kameraya çektiği belirtiliyor.



Nara'nın ikinci kez şikayetinin ardından polisler Icardi'nin evden ayrılmasını istedi. Arjantinli futbolcu da bazı eşyalarını alarak evden ayrılmayı kabul etti. Wanda'nın ikinci şikayetinde "cinsiyete dayalı şiddete uğradığını" da iddia ettiği belirtildi. Wanda Nara ve Icardi'nin iki kızı var: Francesca ve Isabella. Nara'nın ayrıca Maximiliano Lopez'den de 3 çocuğu bulunuyor.

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HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Şikayet sonrası resmi kaynaklardan Icardi'ye Nara'ya yaklaşmama, eve giriş yasağı ve 15 Kasım saat 10.00'da duruşmaya katılması tebliğ edildi. Arjantin Medeni ve Ticaret Kanunu'nun 721. maddesine göre, boşanma sürecinde veya acil durumlarda, hâkim eşler ve çocuklar arasındaki ilişkileri düzenlemek amacıyla geçici önlemler alabiliyor. İkili arasında da boşanma sürecinde bu çerçevede tedbir kararları alındı.