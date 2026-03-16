Giriş Tarihi: 16.03.2026 21:42 Son Güncelleme: 16.03.2026 21:47

Gabriel Sara Brezilya Milli Takımı'na davet edildi

Galatasaray’ın yıldızı Gabriel Sara, Brezilya Milli Takımı'na davet edildi. Fenerbahçe forması giyen Ederson da kadroda kendine yer buldu.

Gabriel Sara Brezilya Milli Takımı’na davet edildi
Süper Lig'den iki oyuncu Brezilya'nın 2026 Dünya Kupası geniş kadrosunda yer aldı. Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Gabriel Sara ile Fenerbahçe'nin yıldızı Ederson, Brezilya Milli Takımı'na davet edildi. Neymar, Brezilya'nın 2026 Dünya Kupası geniş kadrosuna dahil edilmedi.

İŞTE BREZİLYA'NIN KADROSU

Kaleciler
Alisson
Bento
Ederson

Bekler
Wesley
Alex Sandro
Danilo
Douglas Santos

Stoperler
Marquinhos
G. Magalhães
Léo Pereira
Bremer
Ibañez

Orta Sahalar
Casemiro
Fabinho
Andrey Santos
Danilo
Gabriel Sara

Forvetler
Vini Jr.
Raphinha
G. Martinelli
Matheus Cunha
Luiz Henrique
Endrick
Igor Thiago
Rayan

GALATASARAY'DAN TEBRİK!

Galatasaray, milli takıma davet alan Sara için, "Brezilya Milli Takımı'na davet edilen Gabriel Sara'yı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz." paylaşımını yaptı.

Gabriel Sara Brezilya Milli Takımı'na davet edildi
