Gabriel Sara Brezilya Milli Takımı’na davet edildi

Süper Lig'den iki oyuncu Brezilya'nın 2026 Dünya Kupası geniş kadrosunda yer aldı. Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Gabriel Sara ile Fenerbahçe'nin yıldızı Ederson, Brezilya Milli Takımı'na davet edildi. Neymar, Brezilya'nın 2026 Dünya Kupası geniş kadrosuna dahil edilmedi.
İŞTE BREZİLYA'NIN KADROSU
Kaleciler
Alisson
Bento
Ederson
Bekler
Wesley
Alex Sandro
Danilo
Douglas Santos
Stoperler
Marquinhos
G. Magalhães
Léo Pereira
Bremer
Ibañez
Orta Sahalar
Casemiro
Fabinho
Andrey Santos
Danilo
Gabriel Sara
Forvetler
Vini Jr.
Raphinha
G. Martinelli
Matheus Cunha
Luiz Henrique
Endrick
Igor Thiago
Rayan
GALATASARAY'DAN TEBRİK!
Galatasaray, milli takıma davet alan Sara için, "Brezilya Milli Takımı'na davet edilen Gabriel Sara'yı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz." paylaşımını yaptı.