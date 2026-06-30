Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Norveç, son 16'ya adını yazdırdı
Giriş Tarihi: 30.06.2026 22:01

Norveç, son 16'ya adını yazdırdı

2026 Dünya Kupası Son 32 Turu'nda Norveç, Fildişi Sahili'ni 2-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Vikingler, bu turda Brezilya ile karşılaşacak.

İHA
Norveç, son 16’ya adını yazdırdı
  • ABONE OL
2026 Dünya Kupası Son 32 Turu'nda Norveç ile Fildişi Sahili, AT&T Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Venezuelalı hakem Jesus Valenzuela'nın yönettiği mücadelenin 39. dakikasında Antonio Nusa'nın golüyle Norveç 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. 74. dakikada Amad Diallo'nun fileleri havalandırmasıyla Fildişi Sahili umutlansa da 86. dakikada Erling Haaland'ın golüyle Stale Solbakken'in öğrenceleri sahadan 2-1 galip ayrıldı ve bir üst tura yükseldi. Norveç, son 16 turunda Brezilya ile kozlarını paylaşacak.
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Norveç, son 16'ya adını yazdırdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA