Webb ve Hubble uzay teleskopları görüntüledi! Evrenin "kanlı gözler"

NASA Jet İtki Laboratuvarı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, bilim insanları, IC 2163 ve NGC 2207 sarmal galaksilerine ait, JWST'nin Orta Kızılötesi Aygıtı (MIRI) ile Hubble'ın morötesi ve görünür ışık kameralarından gelen görüntüleri birleştirdi.

Ortaya çıkan "korkunç" görsel, milyonlarca yıl önce birbirine çok yakın, neredeyse "sürtünerek" geçen iki büyük sarmal galaksinin görüntüsünü yansıtıyor.

Görsel, sanki "etsiz bir yüzün" üst kısmından kan pompalanıyormuş gibi görünüyor ve "iki yakıcı göz" benzeri galaksi çekirdeklerinin uzun, korkunç "bakışları" kozmik karanlığa doğru parlıyor.

İKİ GALAKSİ, MİLYONLARCA YIL ÖNCE BİRKAÇ DEFA BİRBİRİNİN ÇOK YAKININDAN GEÇMİŞ OLABİLİR

Bilim insanları, galaksilerdeki maddelerin birbirine çarpmış olabileceği şok cephelerinde yaşanan "hafif sıyrıkların" kanıtlarını buldu. "Göz kapaklarında" da görülebilen parlak kırmızı çizgiler, galaksilerin şişkin, damarlı kolları gibi görünüyor.

Galaksilerin ilk yakın geçişinde, kütle çekiminin kavisli kolları büktüğü ve birkaç yerde de gelgit benzeri uzantıların oluştuğu tespit edildi. Araştırmacılar, görselin solunda yer alan IC 2163'ün çekirdeği ile en soldaki kolu arasındaki dağınık, minik sarmal kolların kütle çekimi etkisiyle meydana geldiğini keşfetti.

Kütle çekimiyle, biraz daha büyük olan NGC 2207 galaksisinin tepesinden "sürükleniyor" gibi görünen ve görselin dışına doğru uzanan ince, yarı saydam bir kol oluştu.

HER İKİ GALAKSİ YENİ YILDIZ OLUŞUMLARI VE SÜPERNOVALARA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Bilim insanları, her iki galaksiden uzanan "kolların" her yerinde sayısız "kalp gibi atan" yüksek yıldız oluşum bölgeleri tespit etti. Söz konusu galaksilerin, her yıl Güneş büyüklüğünde iki düzine yeni yıldız oluşumuna yol açtığı bulundu. Samanyolu Galaksisi yılda yalnızca iki veya üç Güneş benzeri yıldız üretebiliyor.

Ayrıca, her iki galaksinin son yıllarda 7 süpernovaya ev sahipliği yaptığı keşfedildi. Bu sayı Samanyolu Galaksisi'nde her 50 yılda 1 süpernova şeklinde gerçekleşiyor.

Söz konusu süpernovaların, galaksilerin uzanan kollarında yer açtığı, daha sonra soğuyup birleşerek yıldız oluşumuna neden olduğu düşünülüyor.

Araştırmacılar, görseldeki parlak bölgelerin, birçok yıldızın hızlı bir şekilde oluştuğu mini yıldız patlamalarını gösterdiği, soldaki IC 2163'ün üst ve alt "göz kapaklarının" da yeni yıldız oluşumları nedeniyle daha parlak göründüğünü belirtti.

Bilim insanları, milyonlarca yıl içinde galaksilerin tekrar tekrar birbirlerinin yanından geçebileceğini, çekirdek ve kolların birleşerek daha parlak "tepegöz" benzeri tek bir "göze" dönüşebileceğini, kollarının da yeniden şekillenebileceğini değerlendiriyor.